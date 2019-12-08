مسابقة أجمل تورتة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية

خيرة جانت
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,874
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاهي ذي لمتنا الرائعة و التى جمعتنا لسنوات عديدة في الخير تحتفل بذكرى تأسيسها الموافق لي 18 ديسمبر من كل سنة
وبهذه المناسبة راح يشارك منتدى المطبخ الجزائري في إحياء هذه الذكرى من خلال مسابقة أ جمل تورتة (كيكة )من إبداعكم احتفالا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.
شروط المسابقة كالتالي:
على كل من يرغب أو ترغب في المشاركة
وضع موضوع منفرد بعنوان مشاركتي في مسابقة أحلى كيكة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية.
ستمنح فرصة للراغبين بالمشاركة في المسابقة لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان عن انطلاقها .
المشاركة بخمس صور على الاقل من مراحل الإنجاز عليها اسم المشارك و اسم اللمة.
بعد مرور 15 يوم من انطلاق المسابقة. سيتوقف استقبال مواضيع المشاركة ،ويوضع إستفتاء لمدة 5 أيام لتحديد التورتة الفائزة .
الفائز سيتحصل على هذا الوسام
بقية المشاركين سيتحصلون على تكريمات ايضا.
دامت اللمة مستمرة بفضل الله ثم بناسها المخلصين وكل سنة وانتم و نحن ولمتنا الغالية بالف خير
مع تحيات @سكون الفجر
@السلطان
@خيرة جانت
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
هاهي ذي لمتنا الرائعة و التى جمعتنا لسنوات عديدة في الخير تحتفل بذكرى تأسيسها الموافق لي 18 ديسمبر من كل سنة
وبهذه المناسبة راح يشارك منتدى المطبخ الجزائري في إحياء هذه الذكرى من خلال مسابقة أ جمل تورتة (كيكة )من إبداعكم احتفالا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.
شروط المسابقة كالتالي:
على كل من يرغب أو ترغب في المشاركة
وضع موضوع منفرد بعنوان مشاركتي في مسابقة أحلى كيكة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية.
ستمنح فرصة للراغبين بالمشاركة في المسابقة لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان عن انطلاقها .
المشاركة بخمس صور على الاقل من مراحل الإنجاز عليها اسم المشارك و اسم اللمة.
بعد مرور 15 يوم من انطلاق المسابقة. سيتوقف استقبال مواضيع المشاركة ،ويوضع إستفتاء لمدة 5 أيام لتحديد التورتة الفائزة .
الفائز سيتحصل على هذا الوسام
بقية المشاركين سيتحصلون على تكريمات ايضا.
دامت اللمة مستمرة بفضل الله ثم بناسها المخلصين وكل سنة وانتم و نحن ولمتنا الغالية بالف خير
مع تحيات @سكون الفجر
@السلطان
@خيرة جانت
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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