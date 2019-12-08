مسابقة أجمل تورتة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,874
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
💕السلام عليكم ورحمة الله وبركاته💕


هاهي ذي لمتنا الرائعة و التى جمعتنا لسنوات عديدة في الخير تحتفل بذكرى تأسيسها الموافق لي 🌾18 ديسمبر من كل سنة 🌾
وبهذه المناسبة راح يشارك 💜منتدى المطبخ الجزائري💜 في إحياء هذه الذكرى من خلال مسابقة أ جمل 🎂تورتة (كيكة )🎂من إبداعكم احتفالا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.


شروط المسابقة كالتالي:
👈على كل من يرغب أو ترغب في المشاركة
وضع موضوع منفرد بعنوان مشاركتي في مسابقة أحلى كيكة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية.
👈 ستمنح فرصة للراغبين بالمشاركة في المسابقة لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان عن انطلاقها .
👈المشاركة بخمس صور على الاقل من مراحل الإنجاز عليها اسم المشارك و اسم اللمة.
👈بعد مرور 15 يوم من انطلاق المسابقة. سيتوقف استقبال مواضيع المشاركة ،ويوضع إستفتاء لمدة 5 أيام لتحديد التورتة الفائزة .
👈الفائز سيتحصل على هذا الوسام

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👈بقية المشاركين سيتحصلون على تكريمات ايضا.


🌿دامت اللمة مستمرة بفضل الله ثم بناسها المخلصين وكل سنة وانتم و نحن ولمتنا الغالية بالف خير🌿
مع تحيات @سكون الفجر
@السلطان
@خيرة جانت
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
 
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خيرة جانت

خيرة جانت

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,874
النقاط
111
محل الإقامة
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