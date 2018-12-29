كيكة اللمة مشاركتي في مسابقة مميزون





صباحكم حيييلو يا حييلوييين

سنة حلوة يا جميلة انتيي يا لمّة يا مزّة

يشرفني أن أشارك معكم في المسابقة

بالمناسبة السعيدة اتقدم من بلدي سعيدة الى اللمة الجزائرية بتهنئتها في عامهها 13



احيطكم علما اانني تجاوزت بعض المراحل في التصوير اولا لان الكيكة لي عملتها مقاديرها موجودة وطرحتها بشكل مفصل وصورة بصورة في موضوع سابق

رابطه كالتالي :



100/100 كيكة ناجحة بالمنزل بالصور



ثانيا لاني كانت بزاف عليا لا بريسيو كنت ندير فالعشا والكيكة مع بعض و لا فينيسيو هههه خربتلها جد باباها المهم الفرحة مع لمتنا

راني درت صور برك للامور لي ماذكرتهاش من قبل

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هده المرة زدت حبة بيض على المقادير السابقة ،، اذن

المقادير

9 بيض

290 غ سكر ناعم منخول وفيه 2 ملاعق صغيرة من الفانيليا

290 غ فرينة منخولة وفيها ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى

يفصل الصفار على البياض

نطلعو البياض مع قرصة ملح ملييييح ثم نضيفو تدريجيا السكر الناعم بواسطة مصفاه مع الخلط المستمر بالخلاط الكهربائي

نطلعو صفار البيض مليح حتى بولي لونه اصفر فاتح

نضيف الصفار على البياض ونكملو الخلط بالخلاط الكهربائي حتى يمتزجان جيدا

نبعدو الخلاط الكهربائي نضفيو الفرينة مرة واحدة فوق الخليط ونخلطو بملعقة خشبية

نديرو الخليط في المول فيه ورق الطهي

انا استعملت طبقة رقيقة فالاول خليتها طابت ثم درت كل الخليط في مول اخر وطيبتو تاني

الكيكة قسمتها على ثلاثة وشربتها السيرو منكه بالبرتقال

والطبقة الرقيقة هديك عملتها من الفوق فالوسط وتكون بمساحة اقل من الكيكة

البخاليني :

كاس سكر نديروه في المقلاة على نار هادئة كي يدوب نزيدله كاس فول سوداني محمص ونحركه

فالاول راح يتلملم السكر على حبات الكاوكاو ومبعد يبداو يولي كراميل

كي يدوب ويولي كراميل نفرغوه في حاجة لي ماتلصقش انا درته في صينيه اينوكس

خليه يبرد تماما ثم ارحيه في رحيوة - مجهدة- والا تخافي عليها ارحي وحبسي ارحي وحبسي حتى يولي بودرة ومنبعد يولي كيما لابات

يمييييييييييي شحال ذوقو بنين سيرتو باللوز

انا ماكفايش الحال باه نرحيه مليح خاطر الرحيوة كانت مخسرة يسمى كسرتو فالمهراس واستعملته بين الطبقات فوق الكريمة فالوسط ودرتو في الجوانب

اما انتم اذا رحيتوه ننصحكم اذا كان كيما لابات خلطوه مع نص كمية الكريمة لي راح ديرها بين الطبقات

السيرو : درت سكر وما ودوائر من البرتقال وخليتو يطيب