السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 100$ WEBMONEY مقابل 194دج للدولار

السعر: ثابت /المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى

ثم يرفع داخل المحادثة



ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.8 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب



تنبيهات: ​

-أقل مبلغ للحجز 50$

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع