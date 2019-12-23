المراجعة العامة للدروس وتطبيقات برنامج السنة الثالثة شعبة العلوم التجريبية

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على اشرف المرسلين



وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين



اقدم لكم اليوم

ومن اجل التحضير الجيد لبكالوريا 2020

مراجعة عامة لدروس مادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبية

من انجاز الاستاذة القديرة
خيرة فليتي
حيث نجد

1- العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته



2 - النشاط الانزيمي
التحميل من
http://bit.ly/373ZB6F
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top