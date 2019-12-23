المراجعة العامة للدروس وتطبيقات برنامج السنة الثالثة شعبة العلوم التجريبية

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديناقدم لكم اليومومن اجل التحضير الجيد لبكالوريا 2020مراجعة عامة لدروس مادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبيةمن انجاز الاستاذة القديرةخيرة فليتيحيث نجد1- العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته2 - النشاط الانزيميالتحميل من