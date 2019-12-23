المراجعة العامة للدروس وتطبيقات برنامج السنة الثالثة شعبة العلوم التجريبية

bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
اقدم لكم اليوم
ومن اجل التحضير الجيد لبكالوريا 2020
مراجعة عامة لدروس مادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبية
من انجاز الاستاذة القديرة
خيرة فليتي
حيث نجد
1- العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته
2 - النشاط الانزيمي
التحميل من
http://bit.ly/373ZB6F
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
اقدم لكم اليوم
ومن اجل التحضير الجيد لبكالوريا 2020
مراجعة عامة لدروس مادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبية
من انجاز الاستاذة القديرة
خيرة فليتي
حيث نجد
1- العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته
2 - النشاط الانزيمي
التحميل من
http://bit.ly/373ZB6F