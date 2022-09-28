ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
برنامج السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF
اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي والمقبلين على شهادة الباكالوريا لسنة 2023، سنقدم لكم اليوم تحميل توزيع السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF لجميع الشعب ( العلوم التجريبية، تقني رياضي، رياضي، تسير واقتصاد، لغات، آداب وفلسفة ) وقد تم الاعلان على البرنامج السنوي لكل المستويات وبل الأخص توزيع السنة الثالثة ثانوي 2023 يومين قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الأربعاء 22 من شهر سبتمبر.
روابط تحميل التدرج السنوي للسنة الثالثة ثانوي 2023 PDF
شعبة علوم تجريبية
شعبة تقني رياضي
شعبة رياضي
شعبة تسير واقتصاد
شعبة اداب وفلسفة
شعبة لغات اجنبية
مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية