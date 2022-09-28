برنامج السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,030
النقاط
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محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى


السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..



برنامج السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF


اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي والمقبلين على شهادة الباكالوريا لسنة 2023، سنقدم لكم اليوم تحميل توزيع السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF لجميع الشعب ( العلوم التجريبية، تقني رياضي، رياضي، تسير واقتصاد، لغات، آداب وفلسفة ) وقد تم الاعلان على البرنامج السنوي لكل المستويات وبل الأخص توزيع السنة الثالثة ثانوي 2023 يومين قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الأربعاء 22 من شهر سبتمبر.



روابط تحميل التدرج السنوي للسنة الثالثة ثانوي 2023 PDF





شعبة علوم تجريبية





شعبة تقني رياضي





شعبة رياضي





شعبة تسير واقتصاد





شعبة اداب وفلسفة





شعبة لغات اجنبية

















مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية
 
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