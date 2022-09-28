



السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه



صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير



نقدم لكم ~..







برنامج السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF





اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي والمقبلين على شهادة الباكالوريا لسنة 2023، سنقدم لكم اليوم تحميل توزيع السنة الثالثة ثانوي 2023 PDF لجميع الشعب ( العلوم التجريبية، تقني رياضي، رياضي، تسير واقتصاد، لغات، آداب وفلسفة ) وقد تم الاعلان على البرنامج السنوي لكل المستويات وبل الأخص توزيع السنة الثالثة ثانوي 2023 يومين قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الأربعاء 22 من شهر سبتمبر.



​

​

روابط تحميل التدرج السنوي للسنة الثالثة ثانوي 2023 PDF ​







​

​

شعبة علوم تجريبية ​

​

​

​

شعبة تقني رياضي ​

​

​

​

شعبة رياضي ​

​

​

​

شعبة تسير واقتصاد ​

​

​

​

شعبة اداب وفلسفة ​

​

​

​

شعبة لغات اجنبية ​

​

​

​

​

​

​

​

















​