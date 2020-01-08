مسائل محلولة في الدوال العددية تحضيرا لبكالوريا 2020 pdf

بسم الله الرحمن الرحيم



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والصلاة والسلام على اشرف المرسلين



وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين



اقدم لكم اليوم







20 مسالة محلولة في الدوال العددية



للسنة الثالثة ثانوي



شعب العلوم التجريبية



تحضيرا لبكالوريا الرياضيات 2020



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