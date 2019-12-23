السلام عليكم

قبل كل شيء أتمنى من كل من قرأ سطوري أن يدعو الله تعالى لي في سره بتسهيل أموري و تسهيل الولادة و يفرج عني إنه على كل شيء قدير

مشكلتي أنني باختصار و رغم معاناتي في حياتي مرتاحة نفسيا و مرحة لأقصى حد أعشق الحياة و العمل و الجد و الحمد لله

أنا حامل في الشهر الثامن زارني اكتئاب حاد و للعلم ليس هذا أول حمل لي ولم أعان سابقا من الاكتئاب و لم أتوقع يوما أنني سأعاني منه

عانيت منه في فترة المراهقة قبل سنوات و لم يزرني بعدها

أعلم أن لدي أعداءا يسعون جاهدين لتدمير حياتي و يكرهونني كرها مقيتا ولكن ذلك لم يؤثر علي يوما و قد وجدت يوما سحرا ببيتي ولكن كل هذا لم يسبب اي اكتئابا ولو بشكل بسيط ما كان يحدث هو نشوب الخلافات بيني و بين زوجي و مؤخرا تحسنت علاقتنا كثيرا و الحمد لله

لا أعلم هل هو اكتئاب الحمل مع العلم أنني قبل أسابيع كنت بخير أعمل و أمارس الرياضة و كل نشاطاتي بصفة عادية و في كامل اناقتي أم أنه سحر أم عين

أرغب بشدة في البكاء و تأتيني أفكار غريبة يشعر جميع الناس بالبرد إلا أنا أخرج دون معطف في هذا البرد في كل وقت حرارتي مرتفعة علما أن الطبيبة شخصت حالتي الصحية ممتازة بالنسبة لامرأة حامل

دعواتكم و نصائحكم

و أسأل الله تعالى لكل من دلني و أرشدني بالتوفيق و السداد