The Shinigamy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 1 أوت 2015
- المشاركات
- 455
- النقاط
- 7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190 دج للدولار
السعر: ثابت
المصدر: أعمال حرة
بعد الدفع يكتب على وصل العملية:
إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
مشاهدة المرفق 119218
-يرجى التأكد أن حسابكم يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-لا توجد عمولة في الإرسال
-أقل مبلغ للبيع 50$
-يتم رفع وصل العملية في المحادثة الخاصة و ليس في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190 دج للدولار
السعر: ثابت
المصدر: أعمال حرة
بعد الدفع يكتب على وصل العملية:
إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
مشاهدة المرفق 119218
-يرجى التأكد أن حسابكم يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-لا توجد عمولة في الإرسال
-أقل مبلغ للبيع 50$
-يتم رفع وصل العملية في المحادثة الخاصة و ليس في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
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