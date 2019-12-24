عرض بيع متوفر 500$ PAYONEER مقابل BARIDIMOB/CCP بسعر 190 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
The Shinigamy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
455
النقاط
7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190 دج للدولار
السعر: ثابت
المصدر: أعمال حرة

بعد الدفع يكتب على وصل العملية:
إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة

مشاهدة المرفق 119218

-يرجى التأكد أن حسابكم يدعم خاصية (CARD TO CARD)

-لا توجد عمولة في الإرسال

-أقل مبلغ للبيع 50$

-يتم رفع وصل العملية في المحادثة الخاصة و ليس في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
432
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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