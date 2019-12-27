بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركتي في مسابقة اصدقاء للبيع

ان الصداقة الحقيقية جبل شاهق لايتسلقه إلا الأوفياء بينما الصداقة المزيفة كالطير المهاجر يرحل إذا ساء الجو وإنها أيضا كالعملة المزيفة لاتكتشف إلا عند التعامل ،فيجب ان تتمهل عند إختيار الصديق الحقيقي الذي يفهمك ويستشفي ماوراء صدرك من آلام واحلام ولايغيب عنك وقت حزنك فإذا غاب عنك وقت حزنك فلا قيمة له وقت فرحك.

وإن تخلى الأصدقاء عنك في وقت الحاجة فإنه يرجع إلى أنك لم تختر الصديق المناسب فإن اصعب شئ في حياتنا غدر الأصدقاء وطعنهم لنا

كما قال الشاعر ابو العلاء

ليس اغتنام الصديق شأني... فلا تكن شأنك اغتنامي.