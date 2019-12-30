مشا ركتي في مسابقة مميزون (كسر الخواطر)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكم يا أعضاء اللمة

في خاطرة من تأليفي

للمشاركة في مسابقة مميزون

"أعضاء اللمة متميزون دائما"

تحت ضوء "كسر الخواطر"

أتمنى أن تنال إعجابكم

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سأجعل من أوراقي موطنا

تسكنه رياح تعصف بأحزاني

سأجعل من دموعي حبرا

ومن الحبر كلمات تروي آهاتي

لمن أحكي...ومن أنادي....

وحيدة في عالم الأشباح....

بين وحوش لا تعرف الإحساس

أتألم....نعم أنا أتألم

لست قوية مثلما يظنون

في داخلي فتاة أرق من قطرات المطر

أرهقتها طعناتكم

لا زلت أعاني .....أتألم بصمت.....

أبكي ثم أمسح دموعي....وأكذب .....وأقول أني بخير

لقد تعبت حقا....

ياوجع ألم تشبع....أتيتني ممن يدعون قربي...

أكلت من لحمي وشربت من دمي....

أصبحت شاحبة كظل فقد صاحبه.....

بربك رفقا ببقايا فتاة ماتت .. وهي على قيد الحياة...

ألأنني شديدة التحمل تخالوني لا أشعر؟

ياعالم .....أنا بشر ....

خلقت من طين...ولي قلب ينبض بحب وحنين...

وينزف بألم وأنين...

ليتني أستطيع أن أكتب أكثر ...

ولكن هيهات ....

تتوارى الكلمات وتخنقني...

باحثة عن طريق للظهور ولكن....

يعود الألم.....

صحيح ....لقد تغيرت .....لم أعدمثلما كنت....

لم أعد أبكي بسرعة.....

وأصبحت أكثر برودا......

أنا هي أنا ولكني تغيرت كثيرا فأنا أتحطم ببطأ...

يمكن أن الدموع هجرتني أو أن صوتي قد خانني.....

ولكني على يقين بأن ربي معي

وأكثر ما يؤلمني ظلم البشر....

تلك الكائنات المرعبة....والشرسة...

تحتمي بظهرك وتدعي حسن جوارك...

وتنتظر اللحظة التي تكشر فيها عن أنيابها...

على أحر من الجمر...

تلك المخلوقات التي لا تعرف الرحمة...

وتطعن بقوة ومن الخلف...

وعندما تستدير تجدها من أقرب الناس إليك....

فعجبا لدنيا صار فيها الظالم عادلا....

والمظلوم ذميما....

عجبا لدنيا...تداس فيها الكرامة

لينتصر البغض والحقد.....

اني حقا أكبر بطريقة مخيفة

أقلل عدد أصدقائي ....

وأواجه حزني....بكل برود

أتجاهل وكأنني لا أرى ولا أسمع

لم أعد أبكي كثيرا....

أرى الأشياء بوضوح.....

ولكنني أفضل الصمت.....

رغم هذا وذاك...

سأواصل ابتسامتي....

التي تخفي وراءها جبال من الحزن....

فمهما كبرت أحزاني .....فإن ربي إكبر

وحسبي الله ربي ....

ونعم الوكيل....



كنتم مع خاطرة من تأليفي

أتمنى أن تنال إعجابكم







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