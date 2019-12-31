مشاركتي في مسابقة مميزون بيع وفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



يوجد من يقوم ببيع ابائهم وامهاتهم

ان يتخلو عنهم ويضعونهم في دار العجزة .. وليس عم المخطؤون فقط

بالنسبة لي حتى اؤولئك الذي يقبلون بمن يمتلكون ابناءا مخطؤون ايضا

فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

ولا خير في امة لا يتناصحون ولا يقبلون النصح



واخرون يبيعون اصدقائهم برمشة عين

لا الوم من يتخلا عن صحبة السوء لكن بعد نصحهم ومحاولة اصلاحهم

فان لم يتقبلو يرحلون بهدوء خوفا على انفسهم من الظلال

لكن للاسف صارو يبيعون صحبة الخير وييتبعون اهواء انفسهم

بل انهم يسخرون منهم بسبب استقامتهم

لا يعلمون للاسف انه لا يجوز للمسلم ان يسخر من كافر فكيف باخيه المسلم



وكلها داخلة في امر بيع المباديء

قامو ببيع مبادئهم الاسلامية والتي تتضمن كل المباديء التي تحمي النفس وما سموه بالانسانية

باعوا مبدأهم من اجل عرض من الدنيا الفانية

كانهم خالدون غير ملاقو ربهم

والادهى والامر سموه بالتقدم والاساليب الحضارية

ومن يتمسك بدينه ومبدئه صار يوصف بالتخلف والرجعية



والادهى والامر من ذلك

ان ياتيك من يتخد كلام الله والرسول حجة لكل امر خاطيء

ويحاكم الاخرين حسب فهمه

ويفتي بتحليل كل ما تم ذكره وذلك وفق اسباب

لو يراها العاقل لعرف انها كلها بيد الله عز وجل



ها انذا محتارة كيف ارسم ما بعقلي واعبر عما بقلبي

خاصة واني لم استطع ان اقرر اي موضوع اختاره ..

فكلها مواضيع مهمة كثيرا جدا ولي ما لي من افكار واعتراضات والله المستعان



هل اختار:

ـ في حينا مفتي ؟

فهذا الاساس، الدين اساس كل شيء فهو حياة



ام اختار مواضيع البيع :

ـ أمهات و آباء للبيع

ـ مباديء للبيع

ـ اصدقاء للبيع



فاخترت ان اتكلم عنهم كلهم من بعد اذنكم

ف في نظري كلها يجمعها امر واحد التجرد من الاخلاق والانسلاخ عن الدين

ولاننا تجردنا من قيمنا كمسلمين

صار اغلبنا لا يعرف الاصول الثلاثة في الدين

وبسبب جهلهم في امور الشرع

تم استعلال ذلك بكل الاساليب الخبيثة في يد البشر

اقصد في يد شياطين الانس

بل انهم لا يبحثون عن الكلام الحق لله والنبي

وانما يقبلون من يحلل ما تهوى انفسهم لا غير

واذا قيل لهم اتقوا الله في انفسكم

تاخدهم العزة باثمهم



هذا الواقع المرير

والمضحك المبكي يبحثون عن تغيير

واذا قيل لهم ان الله ارانا كيفية ذلك فانه سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

يتحججون بمعاصي غيرهم، وكانما يحل لنا ان نعصي اذا عصى احد منا

ويسقط الحكم على ذلك الامر بما ان احدهم قام به

الا ان سلعة الله غالية

لا اعرف الى اين



والله وتالله لن يرى الخير من هو بعيد عن الله

فنحن امة اعزنا الله بالدين وان اردنا العزة بغيره اذلنا الرحمن

ومن يريد العزة فليعد لاصله

والا فلن نزداد الا ذلا وقهرا

وهذا وعد الواحد الاحد



الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم ونسال الله الهداية والثبات لكل امة محمد صلى الله عليه وسلم

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم ​