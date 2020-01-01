الصفحة ٢٠١٩من كراس بقاياإنسان

عام ألفين وتسعطاش شفنا فيه ماشفنا والي مازل مخبي ما كشفنا

عن نفسي :

شفت أمهات يبكو على ولادهم وكأنهم ماتو وآباءهم قالو مرحلناش

شفت الميت يوصي على الحي والحي في الواقع ميت لكن مزال ما دراش

شفت فخامته سلم استقالته وغابت على جثتو البدلة وكذا العساس

شفت لي برا لبلاد تمنى لو كان داخلها والي فيها هرب منها للموت وقال:لو كان منديرش هكذا متفراش

شفت الي على فراش الموت يبكي على الحي والحي عايش فرحان بايت في لعراس

شفت شعوب تفرح وتودع عام ضاع من عمارها وقرّرب ساعتها ونهارها

شفت ناس تحرموا من نظرت والديهم بالحياة بسبة لمعيشة وظروف أصلها باطل في عقولهم نبتت ومشات

والله عجب شكون يبكي على شكون بعد المماة؟ ..مع انو راني نشوف

غيابي على والديا ساعة هول كبير مثل او أقرب من قيام الساعة

ولديا انا مرهمش موجودين وبرحقة كبيرة شدني ليهم الحنين ..ياريت نقدر نكلمهم ولو بالهاتف ولو كان نفليكسي بعمري وباقي السنين

يابقا انسان والديك كانوا مرايتك لي تشوف فيها فضايحك وتسترها قبل ما تروح لقرايتك

واليوم تكسرت.. حاولت نسلف مرايا من دار العجزة لكن شفت فيها ناس منعرفهمش ,ناس العار زينتهم والدياثة مهنتهم وربوبهم نساهم وذريتهم ,ناس زاروا بيت ربي بدل المرة مرات وجابوا لقب الحجاج والحاجات ,يتزاحموا على الصف الأول في كل صلاة بات يضرب بهم المثل عند الي يجهلهم وميعرفهمش والي مشى بالصدفة لبيت الآبوين(العجزة) شاف في وجوهم هذوا المخلوقات الي معند همش لون أو مثل الحرباء تتلون في كل الأوقات وبعد ما تجولت في هذي الدار طلبت من القائمين عليها باش يوسعوا فيها ويعاودولها الطلاء ويزينوها ,فقالولي بضحكة: علاش متحير ؟ ولاوالديك رايحين يشرفونا هنا؟قلتلهم والديا راهم في دار غير هذا الدار والزيارة اليهم متكون غير بعد ما تفنى لعمار(ترحموا عليهم) وقالو:ولمن تمنيت تزين هذي الدار؟قلتلهم لي انا (فضحكوا وقالولي:مازلت بجهدك) ولا راك توجد لكبرك؟ قلتلهم:وإن كانت هذي الدار تشبه لداري وإن كانت خاوية من لعرايس والذراري و إذا حرمني بني من صورتو راه كسر مرايتو والخير من رب العالمين فاتو فباتت موتو مثل حياتو

الدنيا بين الناس تتعاود وتكون يوما ما علينا شاهد إذا رحمت اليوم غيرك يترحم عليك غدوة وإذا فجرت اليوم فيكون بنك ليك قدوة وإذا بكيت اليوم فمن حقك تفرح غدوة

لكلام للنصح راه مر ولي يامن في هذي الدينا تغر والطيحة بين الرجال من قلت الصبر والي استنجد بالغد فباليوم كفر والي سمح في ناسو واهلو على حسب مصلحتو فقر... نشكر ولادي وخاوتي وخواتاتي من اهل اللمة لي سمعوني

وبحروف الرد فرحوني وبكلام الحق اسعدوني