استفتاء كووورة.. سيطرة جزائرية على الجوائز العربية لسنة 2019

محرز أفضل محترف عربي لسنة 2019 بعد فوزه في الاستفتاء الذي أجراه موقع "كووورة"

فاز النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، بلقب أفضل محترف عربي لعام 2019، في الاستفتاء الذي أجراه الموقع المختص في الشؤون الرياضية "كووورة".



وحصل محرز على 36.9% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستفتاء، مقابل 33.4% للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صاحب المركز الثاني، فيما حل المغربي أشرف حكيمي، ظهيربوروسيا دورتموند، في المركز الثالث بـ18%، متفوقا على مواطنيه حكيم زياش، نجم أياكس، صاحب المركز الرابع بـ11.3%، وأمين حارث، نجم شالكه، صاحب المركز الأخير، بـ0.4%.



يأتي هذا بعد 48 ساعة فقط من فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2019، في الاستفتاء الذي نظمه برنامج ''صدى الملاعب''، وعرف مشاركة أكثر من 10 ملايين مصوت.



وقاد محرز "الخضر" إلى التتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، فضلا عن عدة ألقاب مع "المان سيتي'' على غرار لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية المحترفة، ودرع المجتمع.