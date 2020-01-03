استفتاء كووورة.. سيطرة جزائرية على الجوائز العربية لسنة 2019

ل

لحكيمي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أكتوبر 2019
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العمر
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محل الإقامة
تبسة
الجنس
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شهد استفتاء موقع "كووورة” العربي سيطرة جزائرية بالطول والعرض على الجوائز العربية بداية بجائزة أفضل مدرب عربي وصولا لجائزة أفضل لاعب عربي.


المنتخب الوطني الجزائري فاز بلقب أفضل منتخب عربي لسنة 2019 بنسبة تصويت وصلت لـ86.5 بالمائة، متقدما على المنتخب القطري.
نجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز توج بلقب أفضل لاعب عربي ينشط في الدوريات الأوروبية بنسبة 36.9% متفوقا على محمد صلاح.
هذا بينما فاز جمال بلماضي بلقب أفضل مدرب لفريق عربي خلال سنة 2019 بنسبة تصويت وصلت لـ 80.7%، متفوقا على مدرب الترجي معين الشعباني.
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ل

لحكيمي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أكتوبر 2019
المشاركات
10
النقاط
2
العمر
38
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
بلماضي أفضل مدرب لفريق عربي لسنة 2019

توج الناخب الوطني جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب لفريق عربي خلال سنة 2019 في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرياضي العربي “كووورة”.
وتفوق المدرب الوطني وقائد ملحمة مصر الأخيرة على منافسيه في الاستفتاء بفارق كبير حيث حصد 80,7 بالمائة من إجمالي الأصوات, متفوقا بذلك على مدرب الترجي التونسي معين الشعباني الذي جاء في المرتبة الثانية بعد حصوله على نسبة 7,2 بالمائة.
للإشارة قاد بلماضي المنتخب الوطني للتتويج بكاس الأمم الإفريقية الأخيرة لثاني مرة في تاريخ الجزائر بعد 29 سنة من الغياب عن منصات التتويج.
 
ل

لحكيمي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أكتوبر 2019
المشاركات
10
النقاط
2
العمر
38
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
محرز أفضل محترف عربي لسنة 2019 بعد فوزه في الاستفتاء الذي أجراه موقع "كووورة"
فاز النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، بلقب أفضل محترف عربي لعام 2019، في الاستفتاء الذي أجراه الموقع المختص في الشؤون الرياضية "كووورة".

وحصل محرز على 36.9% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستفتاء، مقابل 33.4% للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صاحب المركز الثاني، فيما حل المغربي أشرف حكيمي، ظهيربوروسيا دورتموند، في المركز الثالث بـ18%، متفوقا على مواطنيه حكيم زياش، نجم أياكس، صاحب المركز الرابع بـ11.3%، وأمين حارث، نجم شالكه، صاحب المركز الأخير، بـ0.4%.

يأتي هذا بعد 48 ساعة فقط من فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2019، في الاستفتاء الذي نظمه برنامج ''صدى الملاعب''، وعرف مشاركة أكثر من 10 ملايين مصوت.

وقاد محرز "الخضر" إلى التتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، فضلا عن عدة ألقاب مع "المان سيتي'' على غرار لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية المحترفة، ودرع المجتمع.
 
ل

لحكيمي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أكتوبر 2019
المشاركات
10
النقاط
2
العمر
38
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
بلماضي أفضل مدرب لفريق عربي لسنة 2019 بحسب إستفتاء موقع "كووورة".

توج الناخب الوطني جمال بلماضي، ، بلقب أفضل مدرب لفريق عربي في عام 2019، في الاستفتاء الذي أجراه ، الموقع الرياضي العربي "كووورة".

وتفوق بلماضي على منافسيه في الاستفتاء بفارق كبير، حيث حصد 80.7% من إجمالي أصوات المشاركين.

وقاد بلماضي الخضر للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر هذا العام، لثاني مرة في تاريخ الجزائر.

وجاء معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، في المرتبة الثانية بالاستفتاء بعدما حصد 7.2% من الأصوات، ثم رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي، في المركز الثالث بنسبة 5.8%.

أما فليكس سانشيز، مدرب المنتخب القطري، فجاء في المركز الرابع بنسبة 3.2%، متفوقا على هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين، الذي احتل المركز الأخير بنسبة 3.1%
 
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