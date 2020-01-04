أركان الصلاة وواجباتها وسننها

أركان الصلاة

1- النية.

2- القيام في الفرض مع القدرة.

3- تكبيرة الإِحرام.

4- قراءة الفاتحة.

5- الركوع.

6- الاعتدال من الركوع.

7- السجود على الأعضاء السبعة.

8- الجلوس بين السجدتين.

9- الجلوس للتشهد الأخير.

10- قراءة التشهد الأخير.

11- الصلاة على النبي في التشهد الأخير.

12- التسليم.

13- الطمأنينة في جميع الأركان.

14- الترتيب بين الأركان.

ماذا يفعل من ترك ركنا من أركان الصلاة ؟

1- من تركه عمدًا بطلت صلاته، وعليه إعادتها.

2- من تركه سهوًا فهو لا يخلو من حالتين:

أ- أن لا يتذكر أنه ترك هذا الركن إلا بعد وصوله إلى موضعه من الركعة التالية، وهنا لا يعتد بالركعة السابقة التي ترك فيها هذا الركن، ويقيم هذه الركعة مقام التي سها فيها، ثم يسجد للسهو.

- مثاله: رجل تذكر في الركعة الثانية عند قراءته للفاتحة أنه سها عن الفاتحة في الركعة الأولى، فهنا يجعل هذه الركعة الركعة الأولى له، ويلغي الركعة السابقة.

ب- أن يتذكر أنه نسي ركنًا من الركعة قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية، وهنا يجب عليه أن يعود فور تذكره ليأتي بهذا الركن.

- مثاله: رجل نسي أن يركع، ثم سجد حين أكمل قراءته، ثم تذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فهنا يجب عليه أن يقوم فيركع، ثم يكمل صلاته.

أركان الصلاة:أجزاؤها الأساسية التي تتكون منها، بحيث لا يجوز تركها بحال من الأحوال، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا إِلا في حالة العجز.