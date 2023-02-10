razan roza
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- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 607
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
أركان الصلاة وواجباتها وسننها
- [+]أولا: أركان الصلاة
- -١ - القيام في الفرض مع القدرة
- -٢ - تكبيرة الإحرام
- -٣ - قراءة الفاتحة
- -٤ - الركوع
- -٥ - الرفع من الركوع
- -٦ - السجود على الأعضاء السبعة
- -٧ - الرفع من السجود
- -٨ - الجلسة بين السجدتين
- -٩ - الطمأنينة في جميع الأركان
- -١٠ - التشهد الأخير
- -١١ - الجلوس للتشهد الأخير
- -١٢ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- -١٣ - الترتيب بين أركان الصلاة
- -١٤ - التسليمتان
- [+]ثانيا: واجبات الصلاة
- [+]ثالثا: سنن الصلاة: وهي سنن أقوال وأفعال
- -١ - رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين
- -٢ - وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر
- -٣ - النظر إلى موضع السجود
- -٤ - دعاء الاستفتاح
- -٥ - التعوذ بالله من الشيطان
- -٦ - البسملة
- -٧ - قول آمين بعد قراءة الفاتحة
- -٨ - قراءة سورة بعد الفاتحة
- -٩ - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية
- -١٠ - الإسرار في الصلاة السرية
- -١١ - السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها
- -١٢ - وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما
- -١٣ - مد الظهر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وجعل الرأس حيال الظهر
- -١٤ - مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع
- -١٥ - ما زاد على التسبيحة الواحدة
- -١٦ - ما زاد على المرة الواحدة في سؤال الله المغفرة بين السجدتين
- -١٧ - قول ((ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد))
- -١٨ - وضع الركبتين قبل اليدين في السجود
- -١٩ - ضم أصابع اليدين في السجود
- -٢٠ - تفريج أصابع الرجلين في السجود
- -٢١ - استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين
- -٢٢ - مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود
- -٢٣ - مجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين والتفريج بين الفخذين
- -٢٤ - وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود
- -٢٥ - ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود
- -٢٦ - الإكثار من الدعاء في السجود
- -٢٧ - افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول
- -٢٨ - وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا جلس في الصلاة
- -٢٩ - وضع الذارعين على الفخذين في التشهد
- -٣٠ - قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى في التشهد
- -٣١ - جلسة الاستراحة
- -٣٢ - التورك في التشهد الثاني
- -٣٣ - النظر إلى السبابة عند الإشارة بها
- -٣٤ - الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد
- -٣٥ - الدعاء والتعوذ من أربع بعد التشهد الثاني
- -٣٦ - الالتفات يمينا وشمالا في التسليمتين
- -٣٧ - نيته في سلامه الخروج من الصلاة، والسلام على الملائكة والحاضرين
- [+]مكروهات الصلاة ومبطلاتها
- [+]أولا: مكروهات الصلاة
- -١ - الالتفات لغير حاجة
- -٢ - رفع البصر إلى السماء
- -٣ - افتراش الذراعين في السجود
- -٤ - التخصر
- -٥ - النظر إلى ما يلهي
- -٦ - الصلاة إلى ما يشغل
- -٧ - الإقعاء المذموم
- -٨ - عبث المصلي بجوارحه
- -٩ - تشبيك الأصابع
- -١٠ - الصلاة بحضرة الطعام
- -١١ - مدافعة الأخبثين
- -١٢ - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة
- -١٣ - كشف الشعر أو الثوب
- -١٤ - عقص الرأس في الصلاة
- -١٥ - تغطية الفم في الصلاة
- -١٦ - السدل في الصلاة
- -١٧ - تخصيص مكان من المسجد للصلاة
- -١٨ - الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
- -١٩ - التثاؤب
- -٢٠ - الركوع قبل أن يصل إلى الصف
- -٢١ - الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم
- -٢٢ - صلاة النفل عند مغالبة النوم
- [+]ثانيا: مبطلات الصلاة
- [+]أولا: مكروهات الصلاة