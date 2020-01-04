غرير محمد غازي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2020
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
واجبات الصلاة:
التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان.
التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان.
- 1- تكبيرات الانتقال بين هيئات الصلاة.
2- قول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع.
3- قول: «سمع الله لمن حمده» للإِمام والمنفرد، وليست مشروعة للمأموم.
4- قول: «ربنا ولك الحمد» في الاعتدال من الركوع.
5- قول: «سبحان ربي الأعلى» في السجود.
6- قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين.
7- الجلوس للتشهد الأول.
8- التشهد الأول.
ماذا يفعل من ترك واجبا من واجبات الصلاة؟
1- من تركه عمدا بطلت صلاته، وعليه إعادتها.
2- من تركه سهوا فصلاته صحيحة، ويسجد سجدتي سهو.