واجبات الصلاة

غرير محمد غازي

غرير محمد غازي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2020
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
واجبات الصلاة:
التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان.
  • 1- تكبيرات الانتقال بين هيئات الصلاة.
    2- قول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع.
    3- قول: «سمع الله لمن حمده» للإِمام والمنفرد، وليست مشروعة للمأموم.
    4- قول: «ربنا ولك الحمد» في الاعتدال من الركوع.
    5- قول: «سبحان ربي الأعلى» في السجود.
    6- قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين.
    7- الجلوس للتشهد الأول.
    8- التشهد الأول.
    ماذا يفعل من ترك واجبا من واجبات الصلاة؟
    1- من تركه عمدا بطلت صلاته، وعليه إعادتها.
    2- من تركه سهوا فصلاته صحيحة، ويسجد سجدتي سهو.
 
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