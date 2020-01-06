مشاركتى في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ...
فيما يلي مشاركتى الرمزية والسريعة في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة

كعكة الخلاط السريعة
اربع حباة بيض
200 غ سكر
200غ زيت
200غ حليب
فانيلا
مبشور ليمون
2كيس خميرة حلويات
حوالى ⁴00غ فرينة


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نحطهم اكل مع بعض ففالخلاط الا الفرينة والخميرة
بعد ما نحصل على مزيج



نبدا نضيف الفرينة تدريجياا مع الخميرة كيسين

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نحط الخليط في صينية والى الفرن لمة تقريباا نصف ساعة ونعسها حتى تحمار
لما خرجتها اقسمتها على زوج
وحضرت لاشونتيي تاعى طلعتها بكاس عصير ليمون بارد وكاس غير ممتلئ شونتيي
وزينتها هكدا

👎👎👎👎




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😂😂😂😂😂ونقسملكم طرف 😂😂😂😂

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هذه كانت مشاركتى الرمزية
اعاد الله علينا الافراح والمناسبات وربي يحفظ اللمة
 

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