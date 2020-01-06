مشاركتى في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ...
فيما يلي مشاركتى الرمزية والسريعة في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة
كعكة الخلاط السريعة
اربع حباة بيض
200 غ سكر
200غ زيت
200غ حليب
فانيلا
مبشور ليمون
2كيس خميرة حلويات
حوالى ⁴00غ فرينة
نحطهم اكل مع بعض ففالخلاط الا الفرينة والخميرة
بعد ما نحصل على مزيج
نبدا نضيف الفرينة تدريجياا مع الخميرة كيسين
نحط الخليط في صينية والى الفرن لمة تقريباا نصف ساعة ونعسها حتى تحمار
لما خرجتها اقسمتها على زوج
وحضرت لاشونتيي تاعى طلعتها بكاس عصير ليمون بارد وكاس غير ممتلئ شونتيي
وزينتها هكدا
ونقسملكم طرف
هذه كانت مشاركتى الرمزية
اعاد الله علينا الافراح والمناسبات وربي يحفظ اللمة
فيما يلي مشاركتى الرمزية والسريعة في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة
كعكة الخلاط السريعة
اربع حباة بيض
200 غ سكر
200غ زيت
200غ حليب
فانيلا
مبشور ليمون
2كيس خميرة حلويات
حوالى ⁴00غ فرينة
نحطهم اكل مع بعض ففالخلاط الا الفرينة والخميرة
بعد ما نحصل على مزيج
نبدا نضيف الفرينة تدريجياا مع الخميرة كيسين
نحط الخليط في صينية والى الفرن لمة تقريباا نصف ساعة ونعسها حتى تحمار
لما خرجتها اقسمتها على زوج
وحضرت لاشونتيي تاعى طلعتها بكاس عصير ليمون بارد وكاس غير ممتلئ شونتيي
وزينتها هكدا
ونقسملكم طرف
هذه كانت مشاركتى الرمزية
اعاد الله علينا الافراح والمناسبات وربي يحفظ اللمة
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