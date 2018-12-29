مشاْركتيْ في مسآبقة مميزونْ ❀كيكة لماوية❀

Yasmina.yaso
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
آما بعد :
آقدم لكم
مشاركتي في مسابقة مميزون
كيكة عيد ميلاد
اولا أردت إخباركم آن سر نجاح هذه الكيكة اللماوية هو
كثير من الإخلاص
و الوفاء
الإحترام
و الصدق
و الآمان
و المساعدة
كل هاته المكونات تخلط بحبّ
و على مهل
كانت هذه آحد اسرار نجاح آي شي تقدمونه لآحبابكم .....
ننتقل لمكونات الكيكة :
صراحة كانت اول مرة نجرب فيها الكيكة و مادا بيكم تقيمونا من بعد 😌
4 حبات بيض
كيس خمارة الحلوة
2 كيسان فرينة
كاس سكر
مغرف لفاني
تطلعي 4بيضات مع كاس سكر
لحتى يولي خليط كريمي
بعدها تضيفي الفرينة مغربلة على مهل مع التحريك من الاسفل للاعلى
توضعيها في مول مدهون مسبقا بزيت و رشيه بالفرينة
هذا شكلهابعدما طابت
نقسمها على اثنين ونسقيهابسيرو لي كنت حضرتها مسبقا مقاديره
2 كيسان ماء
مع كاس سكر و ترونش ليمون
بعدما يبرد نسقي بيه
نحضر كريم شونتيي و نزين بيها
بين الطبقات و في الوجه الامامي
و نزين بقطع فواكه
تشااك ههه
و لانه آحباب اللمة كثار جبتلكم اثنين
ان شاء الله تنال اعجابكم....
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