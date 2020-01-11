الفائزون بالمسابقة الكبرى ـ اهل اللمة متميزون دائما

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,460
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
و حياكم الله و بياكم
قبل فترة و بمناسبة ميلاد اللمة طرحنا المسابقة الكبرى للمة
و تحت شعار
أهل اللمة متميزون دائما
المسابقة الكبرى لعيد اللمة 8 تحت شعار ـ اهل اللمة متميزون دائما
شارك الكثير من الأعضاء بمشاركات ممتازة كالعادة
و حتى الذين لم يشاركوا بالمواضيع اجتهدوا بالردود
و بالتشجيع
فبارك الله فيكم جميعا يا أهل اللمة الأعزاء
دقت ساعة النتائج و أقل ما يمكننا ان نقوله لكم جميعا
جزاكم الله عنا كل خير
طبعا كلنا فائزون بالمواضيع و بالابداع و جوائزنا هي هته الروح الطيبة و الأخوية
لقد اجتهدنا في اختيار الفائزين
فإن وفقنا فمن الله وحده
و ان لم نوفق فهو من انفسنا و الله المستعااان
الفائزون في كل قسم هم
في قسم
مجتمع اللمة العام
ـ مشاركتي في مسابقة مميزون بيع وفتوى
@ماغيكاي تشان
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الفائز في قسم
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
هو موضوع
ـ مشاركتي في مسابقة(هل الزواج قبر للحب أو بستان له)...
@اميرة المدائن
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الفائز في
ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]
هما موضوعان
1 ـ مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان
@خووخه
2 ـ مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان
@فاعل الخير
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الفائز في قسم
منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]
هو موضوع
ـ مس قلبي شوق ،، مشاركتي الرمزية في مسابقة متميزون ..
@Autumn leaves
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الفائز في قسم
منتدى الرسم والتصاميم
هو موضوع
1 ـمشاركتي في مسابقة مميزون
@فريد أبوفيصل
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الفائز في قسم
ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري
هو موضوع الاخت
مشاركتى في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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الفائز في قسم الألغاز
هي الاخت
@خووخه
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و يتحصل كل واحد منهم على الوسام
و على
أما الإخوة
@فتى من الغد
@soso ana
@ناصر dz
@اميرة المدائن
@*amani*
@Chicobustan
@نجمة الأرض
@Yasmina zahra
@الهام خالد
@ليليا مرام
@{هِشام}
@sami44
@Yasmina zahra
فيتحصل كل واحد منهم على الوسام
و على
مباارك علينا جميعا
المسابقة تحت إشراف
أدارة اللمة
أدارة اللمة
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