الفائزون بالمسابقة الكبرى ـ اهل اللمة متميزون دائما

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,460
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
و حياكم الله و بياكم

قبل فترة و بمناسبة ميلاد اللمة طرحنا المسابقة الكبرى للمة
و تحت شعار
أهل اللمة متميزون دائما
المسابقة الكبرى لعيد اللمة 8 تحت شعار ـ اهل اللمة متميزون دائما

شارك الكثير من الأعضاء بمشاركات ممتازة كالعادة
و حتى الذين لم يشاركوا بالمواضيع اجتهدوا بالردود
و بالتشجيع

فبارك الله فيكم جميعا يا أهل اللمة الأعزاء

دقت ساعة النتائج و أقل ما يمكننا ان نقوله لكم جميعا
جزاكم الله عنا كل خير

طبعا كلنا فائزون بالمواضيع و بالابداع و جوائزنا هي هته الروح الطيبة و الأخوية

لقد اجتهدنا في اختيار الفائزين
فإن وفقنا فمن الله وحده
و ان لم نوفق فهو من انفسنا و الله المستعااان


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الفائزون في كل قسم هم
في قسم
مجتمع اللمة العام

ـ مشاركتي في مسابقة مميزون بيع وفتوى
@ماغيكاي تشان
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الفائز في قسم
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
هو موضوع

ـ مشاركتي في مسابقة(هل الزواج قبر للحب أو بستان له)...
@اميرة المدائن
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الفائز في
ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]
هما موضوعان

1 ـ مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان
@خووخه

2 ـ مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان
@فاعل الخير
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الفائز في قسم
منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]
هو موضوع

ـ مس قلبي شوق ،، مشاركتي الرمزية في مسابقة متميزون ..
@Autumn leaves

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الفائز في قسم
منتدى الرسم والتصاميم
هو موضوع

1 ـمشاركتي في مسابقة مميزون
@فريد أبوفيصل
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الفائز في قسم
ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري
هو موضوع الاخت

مشاركتى في مسابقة مميزون كعكة عيد ميلاد اللمة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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الفائز في قسم الألغاز
هي الاخت

@خووخه
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و يتحصل كل واحد منهم على الوسام

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و على

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أما الإخوة
@فتى من الغد
@soso ana
@ناصر dz
@اميرة المدائن
@*amani*
@Chicobustan
@نجمة الأرض
@Yasmina zahra
@الهام خالد
@ليليا مرام
@{هِشام}
@sami44
@Yasmina zahra


فيتحصل كل واحد منهم على الوسام

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و على

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مباارك علينا جميعا

المسابقة تحت إشراف
أدارة اللمة
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