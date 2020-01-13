تكريم ❀ شكر و عرفان ❀ للعضوة ...

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

آما بعد :

آهلا بجميع أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير ..

يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية

أن تتقدم بتكريم للآخت @ملكة زوجي

التي لم تبخل علينا ب مساعدتها في تلبية طلبات التصميم بكل ود وعطاء

أردنا شكرك

فأنت من محبات اللمة