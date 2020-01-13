تكريم ❀ شكر و عرفان ❀ للعضوة ...

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,925
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

آما بعد :

آهلا بجميع أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية


بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير ..

يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية

أن تتقدم بتكريم للآخت @ملكة زوجي

التي لم تبخل علينا ب مساعدتها في تلبية طلبات التصميم بكل ود وعطاء
أردنا شكرك
فأنت من محبات اللمة

اللمة تفتخر بك و تهديك هذا الوسام


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لكلّ ظروفه فكمآ أنرت اللمة الله ينر أيامك ~

عبارات الشكر تآهت أمام كرمك هنآ .. نجول بين عبارات الشكر وكلمات الإمتنان ..

نحاول جاهدين أن نعبر بكلمات تليق بك يا مبدعة

ولكن دائماً هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند كتابتها .

بعدد النجوم في السماء بعدد قطرات الندى على الزهور الفواحة نشكرك..
















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sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,327
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
مبارك لك الوسام
والله تستحق اكثر من وسام
انا شخصيا كانت سندي في عديد المسابقات
خصوصا تعديل الصور
مزيد من التالق والتميز
سعيد جدا بتكريمك اسعد الله قلبك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,862
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكورة اختي ياسمين لك ولجميع الطاقم الاداري
والله الف شكر اخوتي على هذا التكريم لي اسعدني كثيرا
ولا داعي لشكري لانوا منتدى اللمة يستاهل اكثر ونتمنى من قلبي نقدم المزيد والمزيد ولا امل من ذلك
هنا لقيت نعم الاخوة والاخوات حفظكم الله اين ما كنتم
منتداي الغالي
أتمنى لك أن تدوم نجماَ لامعاَ مألقاَ في سماء عالم المنتديات و أن تزداد يوماَ بعد يوم نجاحاَ و تميزاَ و أن تذخر بالمزيد من الاعضاء المخلصين المبدعين الممميزين... لتقدمك و نجاحك
أمنيات قلبية صادقة ... يشاركني بها الكثير من محباك المخلصين اللذين سعدت جدآ بتواجدي معهم ..
في جعبتي الكثير والكثير ومهما قلت لن افيك حقك
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,502
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تستحق كل خير
محبة وفية اللمة
لم تبخل علينا بتصاميمها يوما
سواء طلبناها في المنتدى او في الخفاء
او كما قال الاخ سامي كانت سندا لنا في عدة مسابقات
بارك الله فبك حبيبتي وحفظك
 
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