لا تمسك بيد زوجتك ،،،،،،،،،

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,468
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة و حياكم الله و بياكم
هذا ليس موضوعا من نسج الخيال
بل هذا الأمر وقع معي اليوم
أصبح من العرف السائد بيننا تدخل الجميع بين الأزواج
فالنقد الهدام و الإزعاج و السعي لزرع الخلاف بين المرء و زوجته
كحال السحرة الاشرار بالاستعانة بالشياطين من الجان
فشياطين الانس في ثوب النصاح و الزهاد لم يتركوا خصوصية
و سمحوا لأنفسهم بالوصول الى أمور لا تعنيهم البتة
انا عادة و منذ زواجي تعودت حينما امشي مع زوجتي أمسك بيدها
او هي تمسك بذراعي
و حالنا هكذا في الحضر و في السفر
ذاهبون او عائدون من أو الى المنزل
و نحن نمشي على هته الهيئة تعودت على مغازلتها أحيانا
او بتبادل اطراف الحديث احيانا اخرى
هذا الامر يروق لي و حتى زوجتي جعلت الامر من المحببات لأنفسنا و الخاص بنا
فسبحان خالق الانفس فأمر يراه احدنا بسيطا و يراه غيره معبرا و مصدرا لسعادته
زوجتي تقول حينما امشي معاك و بهته الطريقة أحس بالأمان و بالفخر
و احس بالسند و بالعزة و بالوقار
لكن
في احدى الولائم
قالت لها بعض النسوة
هته رومنسية مبالغ فيها
و قالت أخر هته مجلبة للعين و الحسد
و قالت اخر هذا لا يليق
زوجتي ارتبكت و خشيت
انا لا أبالي بأحد و مقتنع بما افعل
انتم ما رأيكم
السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة و حياكم الله و بياكم
هذا ليس موضوعا من نسج الخيال
بل هذا الأمر وقع معي اليوم
أصبح من العرف السائد بيننا تدخل الجميع بين الأزواج
فالنقد الهدام و الإزعاج و السعي لزرع الخلاف بين المرء و زوجته
كحال السحرة الاشرار بالاستعانة بالشياطين من الجان
فشياطين الانس في ثوب النصاح و الزهاد لم يتركوا خصوصية
و سمحوا لأنفسهم بالوصول الى أمور لا تعنيهم البتة
انا عادة و منذ زواجي تعودت حينما امشي مع زوجتي أمسك بيدها
او هي تمسك بذراعي
و حالنا هكذا في الحضر و في السفر
ذاهبون او عائدون من أو الى المنزل
و نحن نمشي على هته الهيئة تعودت على مغازلتها أحيانا
او بتبادل اطراف الحديث احيانا اخرى
هذا الامر يروق لي و حتى زوجتي جعلت الامر من المحببات لأنفسنا و الخاص بنا
فسبحان خالق الانفس فأمر يراه احدنا بسيطا و يراه غيره معبرا و مصدرا لسعادته
زوجتي تقول حينما امشي معاك و بهته الطريقة أحس بالأمان و بالفخر
و احس بالسند و بالعزة و بالوقار
لكن
في احدى الولائم
قالت لها بعض النسوة
هته رومنسية مبالغ فيها
و قالت أخر هته مجلبة للعين و الحسد
و قالت اخر هذا لا يليق
زوجتي ارتبكت و خشيت
انا لا أبالي بأحد و مقتنع بما افعل
انتم ما رأيكم