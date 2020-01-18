بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"وتبسمك في وجه أخيك صدقة"

قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم

وهذا ماتكشف عنه الأبحاث

قام علماء بدراسة تأثير الابتسامة على الآخرين، فوجدوا ان الابتسامة تحمل معلومات قوية تستطيع التأثير على العقل الباطن للإنسان!

لقد وجدوا أن لكل انسان ابتسامته الخاصة التي لايشاركه فيها أحد ،وأن كل ابتسامة تحمل تأثيرات مختلفة أيضا، وعندما قاموا بتصوير هذه الابتسامات وعرضها بشكل بطئ وجدوا حركات محددة للوجه ترافق الابتسامة، وذلك حسب الحالة النفسية وخسب الحديث الذي يتكلمه الأشخاص الذين أمامه..

ومن التائج المهمة لهذه الأبحاث أن العلماء يتحدثون عن عطاء يمكن أن تقدمه للآخرين من خلال الإبتسامة، فالإبتسامة تفوق العطاء المادي لعدة أسباب :

يمكنك من خلال الإبتسامة ان تدخل السرور لقلب الآخرين ،وهذا نوع من العطاء بل قد يكون أهمها، لأن الدراسات بينت أن حاجة الإنسان للسرور والفرح ربما تكون أهم من حاجته للطعام والشراب ،وأن السرور يعالج كثيرا من الأمراض على رأسها اضطرابات القلب .

من خلال الإبتسامة يمكنك أن توصل المعلومة بسهولة للآخرين .لأن الكلمات المحملة بابتسامة يكون لها تأثير أكبر على الدماغ حيث بينت أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي ان تأثير العبارة يختلف كثيرا إذا كانت محملة بابتسامة، مع ان العبارة ذاتها الا أن المناطق التي تةير في الدماغ تختلف حسب نوع الإبتسامة التي ترافق هذه المعلومة أو العبارة.

بابتسامة لطيفة يمكنك أن تبعد جو التوتر الذي يخيم على موقف ما ،وهذا مالايستطيع المال فعله، وهنا نجد ان الابتسامة أهم من المال ولذلكفإن أقل ماتقدمه للآخرين هو صدقة الابتسامة.

الابتسامة والشفاء، لاحظ كثير من الأطباء تأثير الابتسامة في الشفاء وبا التالي بدأ الباحثين بالتصريح بان ابتسامة الطبيب تعتبر جزءا من العلاج، إذن عندما ابتسامة لصديقتك او زوجتك او جارتك إنما تقدم وصفة مجانية للشفاء من دون ان تشعر ،وهذا نوع من أنواع العطاء .

من أجل هذه الأسباب وغيرها فإن الابتسامة هي نوع من أنواع العطاء والصدقة والكرم ،الآن هل علمت لماذا قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم : وتبسمك في وجه أخيك صدقة "

من المهم معرفة أن كل شئ أمر به السول صلى الله عليه