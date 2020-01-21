عاجل ـ قرعة تصفيات كأس العلم منطقة افريقيا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,508
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اقيمة مساء اليوم قرعة تصفيات كأس العالم 2022
الخاصة بمنطقة افريقيا
و اسفرت عن المجموعات التالية

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توضيح ـ تصفيات كأس العالم منطقة افريقيا ـ الآن عندنا 10
مجموعات في كل مجموعة 4 فرق تلعب دوري ذهاب و إياب
و بطل المجموعة يتأهل يصبح عندنا 10

المنتخبات 10 تقسم ألى مجموعتين كل مجموعة 5 فرق
حسب التصنيف و الترتيب العالمي

تعمل قرعة منتخب من المجموعة الاولى ينافس
منتخب من المجموعة الثانية ليتأهل 5 فرق في الاخير
 
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