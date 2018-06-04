مونديال روسيا بعيون اللمة ||> 2018 FIFA World Cup Russia



اهلا و مرحبا بكم

يترقب العالم افتتاح المونديال الكروي العالمي الذي تستضيفه روسيا، وتستعد المنتخبات مع نجومها، من قارات العالم الخمس، للسفر إلى موسكو والمشاركة في هذه المنافسة الشرسة، والظفر بأغلى ألقاب كرة القدم على المستوى العالمي.

و نحن كعرب دائما يهمنا كل ماهو عربي في المونديال حيث

نجحت أربعة منتخبات عربية في التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام في روسيا.

يشارك المنتخب المصري في كأس العالم بعد غياب دام 28 سنة.

وعاد المنتخب المغربي لكأس العالم بعد غياب 20 سنة.

كما سجل المنتخب التونسي وصوله الخامس لكأس العالم لينضم للمنتخب السعودي بعد غياب 12 سنة.





مونديال روسيا.. 10 مفارقات تاريخية

بات مؤكدا أن يحمل مونديال روسيا مفارقات تاريخية، بعضها يحدث للمرة الأولى، وبعضها أرقام قياسية مستمرة لعشرات الأعوام.



1-أول مشاركة

دولتان ستشاركان للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، هما أيسلندا وبنما. واقتربت أيسلندا وبنما كثيرا من التأهل في الأعوام الماضية، لكنهما كانا يفشلان في الأمتار الأخيرة. ​

2-حضور مستمر

البرازيل تشارك في البطولة رقم 21، وهي المنتخب الوحيد تاريخيا، الذي لم يغب عن أي بطولة لكأس العالم، منذ انطلاقها عام 1930

ومن جة أخرى، لم تفشل ألمانيا في التأهل أبدا، لكن الاتحاد الدولي لم يقم بدعوتها في مونديال 1930، كما حظر عليها المشاركة في مونديال البرازيل عام 1950، بسبب تبعات الحرب العالمية الثانية.



3- 7 أبطال

يشارك في كأس العالم الصيف المقبل 7 أبطال سابقين، هم منتحبات البرازيل والأرجنتين وأوروغواي من أميركا الجنوبية، وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا من أوروبا. ​

4- سيطرة أديداس

بالإضافة إلى كونها الراعي الرئيسي للمونديال، تسيطر شركة أديداس الألمانية لصناعة المنتجات الرياضية على رعاية النسبة الأكبر من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وسيرتدي 12 منتخبا من أصل 32 قمصان أديداس خلال البطولة، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالشركات المنافسة.



5- هجوم الفايكنغ

للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، تشارك 3 منتخبات إسكندنافية سويا، وذلك بعد تأهل منتخبات السويد والدنمارك وأيسلندا.



6- مشاركة عربية تاريخية

للمرة الأولى تاريخيا يمثل العرب 4 منتخبات في كأس العالم.

وتأهلت مصر وتونس والسعودية والمغرب للمونديال بعد تقديم أداء رائع خلال التصفيات. وقد تضع القرعة منتخبين عربيين في مجموعة واحدة، كما فعلت في مونديالي 1994 و2006.



7-غياب الآتزوري

ستشهد البطولة غيابا تاريخيا للمنتخب الايطالي وهو غياب لم تعرفه أجيال تعودت على رؤية الآتزوري في المونديال.

وكان مونديال السويد 1958 آخر بطولة لم يشارك بها المنتخب الإيطالي.

وللمفارقة، كانت السويد نفسها مسؤولة عن إخراج المنتخب الإيطالي من تصفيات هذا العام بعد هزيمتها بالملحق، فهل هي بداية "عقدة السويد" لدى الطليان؟



8- وعكة العم سام

ومن المنتخبات الأخرى التي تعودت على المشاركة في كأس العالم بصورته الحديثة، منتخب الولايات المتحدة.

ولم تغب الولايات المتحدة عن المونديال أبدا منذ مشاركتها في نسخة 1990 في إيطاليا.



9-عودة الإنكا بعد غياب

حقق منتخب البيرو أقوى عودة للمونديال، بعد غياب طويل دام 36 عاما، منذ آخر مشاركة عام 1982. وتعد مدة الغياب هذه الأطول بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018.

واتهمت بيرو بالتواطؤ مع الأرجنتين في مونديال 1978، بعدما تلقت هزيمة عريضة (0-6)، ما ساعد أصحاب الدار في التأهل إلى النهائي على حساب البرازيل، فكيف ستكون مشاركة فريق أحفاد "الإنكا" في 2018؟



10- سيطرة أوروبية

من المفارقات التاريخية سيطرة المنتخبات الأوروبية على البطولات التي تقام على أراض أوروبية، وهي الحالة التي قد تتكرر في مونديال 2018 الذي سيقام في روسيا.

ولم يسبق لفريق غير أوروبي تحقيق اللقب على أرض أوروبية سوى مرة واحدة، كانت عام 1958 في السويد، عندما قاد المراهق بيليه منتخب البرازيل لإحراز لقب تاريخي.

​



مجموعات المونديال







المجموعة الأولى A

روسيا، السعودية، مصر، أوروجواى



المجموعة الثانية B

البرتغال، إسبانيا، المغرب، إيران



المجموعة الثالثة C

فرنسا، أستراليا، بيرو، الدنمارك



المجموعة الرابعة D

الأرجنتين، أيسلندا، كرواتيا، نيجيريا



المجموعة الخامسة E

البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، صربيا



المجموعة السادسة F

ألمانيا، المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية



المجموعة السابعة G

بلجيكا، بنما، تونس، إنجلترا



المجموعة الثامنة H

بولندا، السنغال، كولومبيا، اليابان

​

أخبرني أيها اللماوي عن توقعاتك بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1-ما هي نظرتك حول مونديال روسيا؟

2-ما هي مجموعة الموت بالنسبة لك؟

3-من هو المنتخب الذي سيلعب دور الحصان الأسود؟

4-ما هو المنتخب العربي الذي تتوقع أن يتألق بين المنتخبات العربية؟

5-من هو أقرب منتخب لحصد التاج العالمي ؟



​





​





​