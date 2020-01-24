طائرة "يوم القيامة" الامريكية من الداخل

نشرت قناة اليوتيوب "إيربويد" المختصة بالطائرات مقطع فيديو لطائرة "بوينج إي - 4 بي" المعروفة بطائرة "يوم القيامة" من داخلها.وبحسب "روسيا اليوم"، تم تجهيزها بأربعة محركات قوية، وتحتوي على 18 سريرا بطابقين وستة حمامات ومطبخا وغرفة اجتماعات وكل ما يلزم لاستيعاب النخبة العسكرية والسياسية الأمريكية.وتستخدم الطائرة لحماية الرئيس وقائد البنتاجون وغيرهم من كبار القادة العسكريين الأمريكيين في حالة نشوب حرب نووية أو حالة طوارئ في البلاد.وتحتوي طائرة يوم القيامة على عدة مميزات أهمها امتلاكها قدرات تتيح لها التواصل مع أي شخص في أي مكان على سطح الكوكب وكذلك تقديم الدعم للمحللين والاستراتيجيين على متنها أثناء تحليقها .كما تستطيع طائرات الأسطول الأمريكي التي تتكون من 3 طوابق على التحليق في الجو لمدة اسبوع كاملاً دون توقف وتجتوي على أجهزة فائقة التطور تجعل أجهزتها الملاحية وجسدها أكثر تحملاً للنبضات الكهرومغناطيسية .وأكثرما يميز تلك الطائرة المخصصة لتحمل الانفجارات النووية واصطدام النيازك أنها تحتوي على غرف مجهزة لإدارة البلاد حتى في حال ما اندلعت حرب عالمية جديدة كما أنها مزودة بوسائل حماية إشعاعية ودروع كهرومغناطيسية قادرة على الانطلاق في غضون دقائق .وأما على صعيد استعداد تلك الطائرة للإقلاع في أي وقت فمحرك تلك الطائرة التي يبلغ ثمنها 223 مليون دولار أمريكي يبقى في حالة التشغيل لمدة 24 يومياً وطوال أيام العام دون توقف .