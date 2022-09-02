اشششششششت .. بداية صمت ..

Tama Aliche
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهلا..؟ ( 02 سبتمبر 2022 ) و هذا اليوم المليء بالحزن لا يتغير و ان مرت عليه الأعوام ,, يوم الجمعة كل شيء متعلق بهذه الوحدة ,, اشششششششت اسمعني جيدا لعل في قلبك شيئا مما أريد التحدث عنه ,, أسلوب غريب في الكتابة ,, لا تعرفه فضفضة أم محاولة فاشلة في الكتابة تحولت الى شكاوي طويلة و عتاب ,, ايييييييييييييييييييييه مشاااكل صاحبي بزاااااف ,, أنا الطفلة الخارقة في خيالي يضرب باب بيتنا الغبار و لا أحد يمر ,, تعلمت و أنا في عمر 5 سنوات الطفلة التي تجهل كل شيء ,, هنا تقلقوا وكتاش تولي تنطق علااش ..؟ باش يسكتووووك اشششششت واش تفهم أنت ..
تتعلم تنطق " ماما " الصغيرة كي ناس تحلبت صديقي زينوها كبرت الميمة واحد ما سامع بيك من غير اللي يجرح ,, و "يماااا" هذي كانت أثقل من كل شيء ,, و لأنه لا أحد اعتاد على بوح اللسان بالحب ,, ما عليك قوله هو الحبس ,, داخلك فقط يتحدث بما لديه ,, ليس للكلمة اعتراف ,, الاعتراف يومها و الان هو التقطاع و قول واش تضر بيه غيرك ,, ماطي اللسان هكذا يمر البوح كالسهاام الخادشة ,, تمسك منهم الأذية في الأعراض انتهاك للسمعة بـأي طريقة ,, أنت بينهم لتسمع كلامهم الكاذب ’’ و أوامر كثييرة لا تنتهي و عليك الواجب تكمله بوجهك الحزين " كاره صديقي و ذرع عليك الحياة هذيك تعيشها .." هذوك ناسك زعما عايشين معاك بالتنفيذ و بالقهر ,, أن تبقى الا الكلمة على راس القلم تصغي للسجين داخلك ,, ما هذه الأيام التي تمر بهذا الجحد و الظلم ’’ الرخس صااااي ..
تخرج من طاعة من ..؟ عبد مأمور بلاك فور عليهم ,, و الأمر بين يدي نعجة كي تحطوا في موقف واحد يطيح منو 10 كيلو من الشخصية ..
راس القلم كان ارحم من كل شيء ,, حتى الدموع لم تكن تنفع ,, لو تتحدث الدموع أمام الأعين فانك في أول نظرة من خلالهم قليل صحة في عقلك ,, ليس هنالك مواساة أواااه تلك القطرات تبقى من وراء أضواء الكاميرا و الشاشة ب "زي ألوان" ماتلومش منحط كثيرا حين تراه لا تعجب اليوم هو ليس نفسه بعد أيام.. تتغير الألوان بالفصول الأربعة ,, تضمن بنادم يقعد هو هو ..؟؟ تضمن يقعد خوك ..؟؟
من نيتك ..؟ مزية المرض اللي طيحك تعرف بلي كامل كانوا يحشيولك ,, الغاشي فالأسواق يعرس يفرط فيك ماشي في حاجته .. اششششت كمل تقرى هذي مازال الرسالة طويلة شوية ’’ لم يكسر راس القلم بعد ,, و ان كسر فيعطيه الصحة عملية الشراء و البيع ساهلة عليك فقط أن تدفع بالدينار ,, دفعنا في الحياة أكثر من مجرد أرقام ليحزن القلب فقط ,, هذا الفم الساكت من غير تعابير كلام ,, تعابير ملامح وجه بضحك كاذب ’’ أيها القوم المنافق الذي يعيش لجانبي ,, ان كنت في الواقع مجرد موجود لا يقترب بصلة الأرحام و العلاقات ,, و الحب أنفسهم و ما شابههم ..
لطالما كنت أقول لنفسي اطلقي ,, ان الحياة لا توقف احدا ,, دين الله عمروا ما حاسب ,, و أي كتاب في العالم يقول أن الله لا يغفر ..؟ يا الكوافا ..
الكلام الطايح يأتي من قلة القدرة على الخروج عنهم ,, لهذه الدرجة أصبح الضعف واضحا يا أماه أنتي اللي ولدتني ’’ و يا بابا أنت اللي ربيتنا كامل بالفلقة و الكلمة المزيرة ,, و كنا كامل صغار ما نعرفوش ,, واش تبدل فالكبر ,, اين أصبح الرقم العشرون طفلة الان .. هكذا عايشين رقاد تنسى كلش ,, يااارب تنوض تعاود تحيا مع التعب ,, ماقادراش .. كي اللي مارقدتش ,, كلشي فات في منام تشوف و تتقلب ,, السهرة بلا نجوم ما وليت نشوف لا ليل لا نهار .. " تااابع " ..
مينداك اللهجة تعبر على الظلام في قلبك ,, علقت الكرة التي لم نلعبها معا في فمي ,, حرب بقيت في الوسط عندي ,, أحملها بجمرة واحدة لي و الباقي ذكرى معلقة أتمنى أن يأخذها الطوفان الذي لم تقم ساعته حتى الان .. ؟
القيامة حقد تحرق حاملها ,, يا ترى بأي حق هذا العتاب الطويل ..؟
لا أريده أن ينتهي ,, لا أريد لهذا الكلام الشفاء ,, و لهذا الصمت الحكيم الذي تشيب معه الملامح الجميلة ,, لأغنية هااا هذه الاعادة التافهة ,, انتهى قولها أ، الشدائد تظهر لك حقيقة من هم حولك .. اسف فانها لم تعد كذلك أخبرتك بتغير الأحوال و الأشياء في كل شيء ,, ليس هناك بقاء لشيء كما وجدته ,, و لأنه في الشدائد يا صديق كان البعض حولنا كالأم ,, و أجمل من الأخ لا يتركك حتى وحيدا ,, كل شيء مر أمامهم الروايات لديهم جميعها تحكي عنا بالأسرار ,, لا يمكن للشدة أن تصدمك بهم ,, في أي وقت ’’ المشكلة أن البعد و الصدمة أصبحت تأتينا بغير توقيت ,, و بالفجأة ليس لها اسباب حتى تتمكن من التعبير عن الشعور .. غرررريب ..
لو فقط أحسست أنني سأكسر هكذا بهذا العيش الذي أنا عليه ,, لكان هنالك شخص اخر ..
Tama.Aliche
أهلا..؟ ( 02 سبتمبر 2022 ) و هذا اليوم المليء بالحزن لا يتغير و ان مرت عليه الأعوام ,, يوم الجمعة كل شيء متعلق بهذه الوحدة ,, اشششششششت اسمعني جيدا لعل في قلبك شيئا مما أريد التحدث عنه ,, أسلوب غريب في الكتابة ,, لا تعرفه فضفضة أم محاولة فاشلة في الكتابة تحولت الى شكاوي طويلة و عتاب ,, ايييييييييييييييييييييه مشاااكل صاحبي بزاااااف ,, أنا الطفلة الخارقة في خيالي يضرب باب بيتنا الغبار و لا أحد يمر ,, تعلمت و أنا في عمر 5 سنوات الطفلة التي تجهل كل شيء ,, هنا تقلقوا وكتاش تولي تنطق علااش ..؟ باش يسكتووووك اشششششت واش تفهم أنت ..
تتعلم تنطق " ماما " الصغيرة كي ناس تحلبت صديقي زينوها كبرت الميمة واحد ما سامع بيك من غير اللي يجرح ,, و "يماااا" هذي كانت أثقل من كل شيء ,, و لأنه لا أحد اعتاد على بوح اللسان بالحب ,, ما عليك قوله هو الحبس ,, داخلك فقط يتحدث بما لديه ,, ليس للكلمة اعتراف ,, الاعتراف يومها و الان هو التقطاع و قول واش تضر بيه غيرك ,, ماطي اللسان هكذا يمر البوح كالسهاام الخادشة ,, تمسك منهم الأذية في الأعراض انتهاك للسمعة بـأي طريقة ,, أنت بينهم لتسمع كلامهم الكاذب ’’ و أوامر كثييرة لا تنتهي و عليك الواجب تكمله بوجهك الحزين " كاره صديقي و ذرع عليك الحياة هذيك تعيشها .." هذوك ناسك زعما عايشين معاك بالتنفيذ و بالقهر ,, أن تبقى الا الكلمة على راس القلم تصغي للسجين داخلك ,, ما هذه الأيام التي تمر بهذا الجحد و الظلم ’’ الرخس صااااي ..
تخرج من طاعة من ..؟ عبد مأمور بلاك فور عليهم ,, و الأمر بين يدي نعجة كي تحطوا في موقف واحد يطيح منو 10 كيلو من الشخصية ..
راس القلم كان ارحم من كل شيء ,, حتى الدموع لم تكن تنفع ,, لو تتحدث الدموع أمام الأعين فانك في أول نظرة من خلالهم قليل صحة في عقلك ,, ليس هنالك مواساة أواااه تلك القطرات تبقى من وراء أضواء الكاميرا و الشاشة ب "زي ألوان" ماتلومش منحط كثيرا حين تراه لا تعجب اليوم هو ليس نفسه بعد أيام.. تتغير الألوان بالفصول الأربعة ,, تضمن بنادم يقعد هو هو ..؟؟ تضمن يقعد خوك ..؟؟
من نيتك ..؟ مزية المرض اللي طيحك تعرف بلي كامل كانوا يحشيولك ,, الغاشي فالأسواق يعرس يفرط فيك ماشي في حاجته .. اششششت كمل تقرى هذي مازال الرسالة طويلة شوية ’’ لم يكسر راس القلم بعد ,, و ان كسر فيعطيه الصحة عملية الشراء و البيع ساهلة عليك فقط أن تدفع بالدينار ,, دفعنا في الحياة أكثر من مجرد أرقام ليحزن القلب فقط ,, هذا الفم الساكت من غير تعابير كلام ,, تعابير ملامح وجه بضحك كاذب ’’ أيها القوم المنافق الذي يعيش لجانبي ,, ان كنت في الواقع مجرد موجود لا يقترب بصلة الأرحام و العلاقات ,, و الحب أنفسهم و ما شابههم ..
لطالما كنت أقول لنفسي اطلقي ,, ان الحياة لا توقف احدا ,, دين الله عمروا ما حاسب ,, و أي كتاب في العالم يقول أن الله لا يغفر ..؟ يا الكوافا ..
الكلام الطايح يأتي من قلة القدرة على الخروج عنهم ,, لهذه الدرجة أصبح الضعف واضحا يا أماه أنتي اللي ولدتني ’’ و يا بابا أنت اللي ربيتنا كامل بالفلقة و الكلمة المزيرة ,, و كنا كامل صغار ما نعرفوش ,, واش تبدل فالكبر ,, اين أصبح الرقم العشرون طفلة الان .. هكذا عايشين رقاد تنسى كلش ,, يااارب تنوض تعاود تحيا مع التعب ,, ماقادراش .. كي اللي مارقدتش ,, كلشي فات في منام تشوف و تتقلب ,, السهرة بلا نجوم ما وليت نشوف لا ليل لا نهار .. " تااابع " ..
مينداك اللهجة تعبر على الظلام في قلبك ,, علقت الكرة التي لم نلعبها معا في فمي ,, حرب بقيت في الوسط عندي ,, أحملها بجمرة واحدة لي و الباقي ذكرى معلقة أتمنى أن يأخذها الطوفان الذي لم تقم ساعته حتى الان .. ؟
القيامة حقد تحرق حاملها ,, يا ترى بأي حق هذا العتاب الطويل ..؟
لا أريده أن ينتهي ,, لا أريد لهذا الكلام الشفاء ,, و لهذا الصمت الحكيم الذي تشيب معه الملامح الجميلة ,, لأغنية هااا هذه الاعادة التافهة ,, انتهى قولها أ، الشدائد تظهر لك حقيقة من هم حولك .. اسف فانها لم تعد كذلك أخبرتك بتغير الأحوال و الأشياء في كل شيء ,, ليس هناك بقاء لشيء كما وجدته ,, و لأنه في الشدائد يا صديق كان البعض حولنا كالأم ,, و أجمل من الأخ لا يتركك حتى وحيدا ,, كل شيء مر أمامهم الروايات لديهم جميعها تحكي عنا بالأسرار ,, لا يمكن للشدة أن تصدمك بهم ,, في أي وقت ’’ المشكلة أن البعد و الصدمة أصبحت تأتينا بغير توقيت ,, و بالفجأة ليس لها اسباب حتى تتمكن من التعبير عن الشعور .. غرررريب ..
لو فقط أحسست أنني سأكسر هكذا بهذا العيش الذي أنا عليه ,, لكان هنالك شخص اخر ..
Tama.Aliche