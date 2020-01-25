السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 103$ SKRILL مقابل 192دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى

ثم يرفع داخل المحادثة



ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %1.45 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سيجد RIP الخاص بي في المحادثة

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب





تنبيهات: ​

-أقل مبلغ للبيع 25$

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم