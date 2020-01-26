النسك والتلبية

S

s.sabry

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 ديسمبر 2019
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
egypt
الجنس
أنثى
  • أنواع النسك
    1. التمتع:
    وهو أن يحرم بالعُمْرَة في أشهر الحج، ويفرغ منها ويتحلل من إِحرامه، ثم يحرم بالحج في العام نفسه، والمتمتع إِذا وصل إِلى مكة عمل أعمال العمرة، وهي: الطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير، ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه، فإِذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، ثم عمل أعمال الحج. ويجب عليه هدي بتمتعه.
    2. القِرَان:
    أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يبدأ في طوافها.
    والقارن يستمر في إحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج، ويلزمه هدي بقرانه.
    3. الإفراد:
    وهو أن يحرم بالحج فقط والمفرِد يستمر في إِحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج، وليس عليه هدي.
    - وأفضل الأنساك التمتع؛ لأن النبي (ص) أمر به أصحابه[ لحديث عائشة في صحيح مسلم] ، ثم القِرَان، ثم الإِفراد.

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