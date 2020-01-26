النسك والتلبية

s.sabry
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- egypt
- الجنس
- أنثى
- أنواع النسك
1. التمتع:
وهو أن يحرم بالعُمْرَة في أشهر الحج، ويفرغ منها ويتحلل من إِحرامه، ثم يحرم بالحج في العام نفسه، والمتمتع إِذا وصل إِلى مكة عمل أعمال العمرة، وهي: الطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير، ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه، فإِذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، ثم عمل أعمال الحج. ويجب عليه هدي بتمتعه.
2. القِرَان:
أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يبدأ في طوافها.
والقارن يستمر في إحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج، ويلزمه هدي بقرانه.
3. الإفراد:
وهو أن يحرم بالحج فقط والمفرِد يستمر في إِحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج، وليس عليه هدي.
- وأفضل الأنساك التمتع؛ لأن النبي (ص) أمر به أصحابه[ لحديث عائشة في صحيح مسلم] ، ثم القِرَان، ثم الإِفراد.
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