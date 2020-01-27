اذكر المتبقي في كل رد.

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط

باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع



بيع موفق..

