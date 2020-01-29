سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 224
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
لاصق لاصق:
لو خُلِقُتُ بإمكانية التفكيك واعادة التركيب، لكنت تخلصت لبعض الوقت من عضو مني في مكان ما بعيدا عن باقي الجسد. لكن الله اراد ان اكون وحدة متصلة لا تقبل التجزئة.
مخ الهدرة: كل طرف مني يقول: معاك..لاصق لاصق.
لو خُلِقُتُ بإمكانية التفكيك واعادة التركيب، لكنت تخلصت لبعض الوقت من عضو مني في مكان ما بعيدا عن باقي الجسد. لكن الله اراد ان اكون وحدة متصلة لا تقبل التجزئة.
مخ الهدرة: كل طرف مني يقول: معاك..لاصق لاصق.