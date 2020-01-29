لاصق لاصق :

لو خُلِقُتُ بإمكانية التفكيك واعادة التركيب، لكنت تخلصت لبعض الوقت من عضو مني في مكان ما بعيدا عن باقي الجسد. لكن الله اراد ان اكون وحدة متصلة لا تقبل التجزئة .

مخ الهدرة: كل طرف مني يقول: معاك..لاصق لاصق .