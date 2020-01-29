لاصق لاصق

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
224
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
لاصق لاصق:
لو خُلِقُتُ بإمكانية التفكيك واعادة التركيب، لكنت تخلصت لبعض الوقت من عضو مني في مكان ما بعيدا عن باقي الجسد. لكن الله اراد ان اكون وحدة متصلة لا تقبل التجزئة.
مخ الهدرة: كل طرف مني يقول: معاك..لاصق لاصق.
 
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