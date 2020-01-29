✔ *أكثروا من الإستغفار

● *قال رسول الله ﷺ

*الألباني ، صحيح الجامع (٣٩٣٠)* *الألباني ، صحيح الجامع (٣٩٣٠)*

● *قال رسول الله ﷺ:

*الألباني ، صحيح الجامع (5955)* *الألباني ، صحيح الجامع (5955)*

● *قال النبي ﷺ:

*رواه البخاري* *رواه البخاري*

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍● *قال الحسن البصري - رحمه الله:

*لطائف المعارف (١/٢٣٢)* *لطائف المعارف (١/٢٣٢)*

● *قال ابن تيمية - رحمه الله:

● *قال ابن تيمية - رحمه الله:

*جامع المسائل (277/6)* *جامع المسائل (277/6)*

طوبى لِمَن وَجَدَ في صحيفته استغفاراً كثيراًمَن أَحَبَّ أن تَسُرَّه صحيفتُه ، فَلْيُكْثِرْ فيها مِنَ الاستغفارواللهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر مِن سبعين مرة‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍كثروا مِنَ الإستغفار ، فإنّكم لا تدرون متى تَتَنَزّل الرحمةإذا وجد العبد تقصيراً في حق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار*الفتاوى (679/11)*استغفار الإنسان أهم مِن جميع الأدعية