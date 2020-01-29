أكثروا من الإستغفار

Ma$Ter

Ma$Ter

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ذكر
✔ *أكثروا من الإستغفار

● *قال رسول الله ﷺ *
طوبى لِمَن وَجَدَ في صحيفته استغفاراً كثيراً
📚 *الألباني ، صحيح الجامع (٣٩٣٠)*

● *قال رسول الله ﷺ:
مَن أَحَبَّ أن تَسُرَّه صحيفتُه ، فَلْيُكْثِرْ فيها مِنَ الاستغفار
📚 *الألباني ، صحيح الجامع (5955)*
● *قال النبي ﷺ:
واللهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر مِن سبعين مرة
📚 *رواه البخاري*
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كثروا مِنَ الإستغفار ، فإنّكم لا تدرون متى تَتَنَزّل الرحمة
📚 *لطائف المعارف (١/٢٣٢)*
● *قال ابن تيمية - رحمه الله:
إذا وجد العبد تقصيراً في حق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار
📚 *الفتاوى (679/11)*
● *قال ابن تيمية - رحمه الله:
استغفار الإنسان أهم مِن جميع الأدعية
📚 *جامع المسائل (277/6)*
 
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