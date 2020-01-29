Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,496
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
✔ *أكثروا من الإستغفار
● *قال رسول الله ﷺ *
طوبى لِمَن وَجَدَ في صحيفته استغفاراً كثيراً
*الألباني ، صحيح الجامع (٣٩٣٠)*
● *قال رسول الله ﷺ:
مَن أَحَبَّ أن تَسُرَّه صحيفتُه ، فَلْيُكْثِرْ فيها مِنَ الاستغفار
*الألباني ، صحيح الجامع (5955)*
● *قال النبي ﷺ:
واللهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر مِن سبعين مرة
*رواه البخاري*
● *قال الحسن البصري - رحمه الله:
كثروا مِنَ الإستغفار ، فإنّكم لا تدرون متى تَتَنَزّل الرحمة
*لطائف المعارف (١/٢٣٢)*
● *قال ابن تيمية - رحمه الله:
إذا وجد العبد تقصيراً في حق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار
*الفتاوى (679/11)*
● *قال ابن تيمية - رحمه الله:
استغفار الإنسان أهم مِن جميع الأدعية
*جامع المسائل (277/6)*
● *قال رسول الله ﷺ *
طوبى لِمَن وَجَدَ في صحيفته استغفاراً كثيراً
*الألباني ، صحيح الجامع (٣٩٣٠)*
● *قال رسول الله ﷺ:
مَن أَحَبَّ أن تَسُرَّه صحيفتُه ، فَلْيُكْثِرْ فيها مِنَ الاستغفار
*الألباني ، صحيح الجامع (5955)*
● *قال النبي ﷺ:
واللهِ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر مِن سبعين مرة
*رواه البخاري*
● *قال الحسن البصري - رحمه الله:
كثروا مِنَ الإستغفار ، فإنّكم لا تدرون متى تَتَنَزّل الرحمة
*لطائف المعارف (١/٢٣٢)*
● *قال ابن تيمية - رحمه الله:
إذا وجد العبد تقصيراً في حق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار
*الفتاوى (679/11)*
● *قال ابن تيمية - رحمه الله:
استغفار الإنسان أهم مِن جميع الأدعية
*جامع المسائل (277/6)*