احترام الزوجة لزوجها

السلام عليكم و رحمة الله...أنا متزوج منذ 3 سنوات و لدي طفل في شهره التاسع ...زوجتي معلمة أي إمرأةعاملة، المشكلة أنه دائما عندما يكون بيني و بينها خلاف تهددني بالذهاب إلى بيت أهلها مع أخذ إبني و تقول لي أنها ستخبر والدها بكل صغيرة و كبيرة حدثت بيننا أثناء الخلاف ، فمثلا في إحدى المرات ضربتها ضربا غير مبرح كما يقول الشرع فجمعت أغراضعا وأخذت الهاتف خفية عني و كلمت والدها من أجل أن يأخذها و أخبرته بالأمر فاتصل بي والدها مباشرة واستفسر في الامر فقلت له بأني لم أضربها و أن الأمور عادية جدا وهذا لأني أحترم والدها كثيرا و يبادلني نفس الإحترام وكذلك حفاظا مني على العلاقة الزوجية و مستقبل الطفل الصغير ، تكررت تصرفات زوجتي كثيرا كلما حدث خلاف بيني وبينها رغم أني في بعض الأحيان أبادر للصلح ، مرات أفكر في تطليقها حتى أجعل نفسي نادما على الزواج منها ، هل يعقل أن أهلها يتدخلون حتى في أموري الشخصية ؟ قبل أن تنجب زوجتي وبعد عام فقط أقول عام فقط أتهموني بالعقم وأجبروا زوجتي أن تطلب مني أن اقوم بالتحاليل و أن أزور الطبيب حتى يتأكدو من اني عقيم أم لا ، رغم ذلك و بقدرة المولى وبعد عام من الزواج فتح الله علينا بمولود والحمد لله ، بدأت اكتشف شيئا فشيئا أن تصرفات زوجتي وعدم احترامها لي سببه أهلها خاصة جدتها حيث قالت لها في إحدى المرات : " لقد ندمت لأني زوجتك ذلك الرجل " رغم أنني وفرت كل شئ لزوجتي من سكن خاص مجهز بكل ما تحتاجه من مطبخ و حمام ، من فضلكم أريد حلا لمشكلتي وشكرا لكم