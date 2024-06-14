الهمة والعزيمة

في عام 1980، قام رجل يُدعى ريتشارد بتشغيل جهاز التلفاز الخاص به ليرى امرأة رومانية تتلقى شيكًا بمبلغ 40 ألف دولار بعد فوزها ببطولة تنس. بعد أن أدرك ريتشارد أن هذا المبلغ يعادل راتبة السنوي

في غضون أيام قليلة، قرر أن بناته سيلعبن التنس أيضًا.



بعد أن أطفأ التلفاز، جلس وكتب وثيقة من 78 صفحة تلخص خطة لابنتية الصغيرتين للهروب من مسقط رأسهما في كومبتون، كاليفورنيا، وهو حي أسود مشهور بعنف العصابات. المشكلة الوحيدة هي أن ريتشارد لم يكن يعرف شيئًا عن التنس، ولم يكن لديه المال لدفع ثمن هذه الرياضة الباهظة الثمن، كما أن بناته لم يولدن بعد.



وبعد 5 سنوات، شاء القدر أن وضع ريتشارد مضرب تنس بين يدي ابنتيه وبدأ يعلمهما لعبة التنس مما تعلمه في المجلات وأشرطة الفيديو. نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية لهذه الرياضة، ذهب ريتشارد إلى النوادي الريفية المحلية لجمع كرات التنس المستعملة من الصناديق وحملها في عربة التسوق حتى تتمكن بناته من التدرب في ملاعب التنس العامة.

كان ريتشارد أبًا شديد الحماية، وقد تعرض للضرب مرارًا وتكرارًا على يد أفراد العصابات المحلية أثناء محاولته الدفاع عن بناته من التعرض للمضايقات أثناء التدريب. وفي إحدى المرات، عندما رفض مغادرة الملعب، كسروا أنفه وفكه وأصابعه وخلعوا العديد من أسنانه. كتب ريتشارد في مذكراته: "حتى يومنا هذا، "بلا أسنان" كاشارة للشجاعة".



نظرًا لأن التنس كانت رياضة يغلب عليها البيض، فقد كان الناس يحدقون عندما يسافر ريتشارد وبناته للمشاركة في البطولات على حلبة الناشئين. وعندما سألت الفتيات "بابا لماذا يحدقون بنا"، أجاب "لأنهم لم يعتادوا على رؤية مثل هؤلاء الأشخاص الجميلين".



وبالتقدم سريعًا إلى عام 2000، عندما خرجت فتاة سوداء طويلة ونحيفة إلى الملعب الرئيسي لتلعب نهائي بطولة ويمبلدون. على بعد آلاف الأميال من منزله الذي وصفه ريتشارد بـ "الغيتو"، شاهد ابنته الكبرى تنزلق عبر الملعب العشبي أمام النخبة والمشاهير والملوك في لندن.



لم يسبق لأحد أن رأى لاعبة تنس تتمتع بمثل هذا الإرسال القوي وحركة القدم السريعة، ولم يسمعوا أبدًا مثل هذه الآهات العالية حيث يتم ضرب كل كرة بشراسة.



عندما وصلت إلى نقطة المباراة، نظرت الفتاة إلى والدها في المدرجات الذي كان يحثها على تحقيق النصر. كان ريتشارد يقول لبناته دائمًا "في يوم من الأيام، سنفوز ببطولة ويمبلدون، ولن يكون ذلك من أجلنا. بل سيكون من أجل شعوب أمريكا الفقيرة". لقد وصلت خطة العشرين عامًا الآن إلى لحظة حاسمة في التاريخ.



عندما اصطدمت كرة الخصم بالشباك، اتجهت الكاميرات نحو ريتشارد وهو يرقص في المدرجات والدموع تنهمر من عينيه وهو يشهد ابنته فينوس ويليامز تنتزع أول ألقابها السبعة في البطولات الأربع الكبرى. وفي السنوات التي تلت ذلك، رأى ريتشارد أيضًا ابنته الصغرى، سيرينا، تفوز بـ 23 بطولة كبرى وتحصل على لقب الأعظم على الإطلاق في تنس السيدات.

على الرغم من كل نجاحهما على أرض الملعب، فإن ما تحملته فينوس وسيرينا خارج الملعب هو الجزء الأكثر إلهامًا في رحلتهما. من إطلاق صيحات الاستهجان والمضايقات من قبل المتفرجين، الذين أطلق عليهم لقب "الإخوة ويليامز" بسبب لياقتهم البدنية والتعليقات الأخيرة في وسائل الإعلام التي أطلقت على ابنتة سيرينا ذات العرق المختلط اسم "حليب الشوكولاتة"، ساهمت مرونة الأخوات ورشاقتهن في مواجهة العنصرية و ألهمت الرياضيين السود في جميع أنحاء العالم..

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إن الإرادة وحدها مع مشيئة الله تصنع لك المستحيل، وكل ما عليك فعله هو اختيار طريقك ثم تقوية عزيمتك وستصل بإذن الله وستعلم أن الإرادة هي السبب.