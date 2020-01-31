رسميا .. مهاجم برشلونة إلى سبورتنج براجا

أعلن سبورتنج براجا البرتغالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الإسباني آبيل رويز، مهاجم برشلونة، اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الصفقة تمت مقابل 8 ملايين يورو، مع أحقية برشلونة في إعادة شرائه، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأراد رويز تحقيق قفزة في مسيرته الرياضية، من خلال الانتقال إلى نادٍ يمكنه من خلاله الحصول على دقائق أكثر للعب.

وكان رويز، يرغب في مغادرة برشلونة الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي النادي الكتالوني لم يسمحوا بذلك.