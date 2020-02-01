عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل 210DA◀◀◀◀◀◀CCP/VCAC

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
210.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
3,812
النقاط
663
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 210دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد التحقق من مركز البريد

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 20€
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-ممنوع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
512
النقاط
31
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
D

Daoud64

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 فيفري 2018
المشاركات
21
النقاط
3
العمر
55
محل الإقامة
Algerie
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحتاج مبلغ 60 € للحجز من فضلك
و الدفع كالعادة عن طريق تطبيق BaridiMob
 
N

NAIM 2093

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
3,812
النقاط
663
الجنس
ذكر
قال Daoud64:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحتاج مبلغ 60 € للحجز من فضلك
و الدفع كالعادة عن طريق تطبيق BaridiMob
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك مجددا، تم لك...لاحقا تصلك معلومات الدفع من المشرف
 
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