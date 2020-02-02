الاسهال عند الاطفال

هيا سفيان احمد
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تعاني العديد من الامهات من عدم معرفة كيفية علاج مشكلة الإسهال عند الاطفال وبالأخص لدى الرضع، يعتبر الإسهال مشكلة من المشاكل الصحية الشائعة بين الأطفال.
وفي الغالب ما يحدث الإسهال للعديد من الأسباب، ويعرف الإسهال بأنه خروج البراز بشكل متكرر بحد يفوق الحد الطبيعي على شكل ماء، ويعد الإسهال هو أحد الطرق التي يتبعها الجسم للتخلص من العدوى والجراثيم التي تصيبه.
أنواع الإسهال عند الاطفال
يجب على الأم عند ملاحظة التغير على الطفل أو عند ملاحظة تكرار الإسهال اللجوء فورًا للطبيب لمعرفة أسباب الإسهال، ومن أنواع الإسهال:
• الإسهال الحاد جدًا، ويصاحب هذا الإسهال التعب والغثيان والإرهاق، مع خروج دم مع براز الطفل وارتفاع في درجة حرارة الجسم.
• الإسهال الحاد، يصاحب هذا النوع ارتفاع في درجة الحرارة والغثيان ويصل احيانًا للقيء، مع تغيير في لون البراز.
• الإسهال البسيط، وهو عبارة عن خروج سائل البراز عدة مرات بدون وجود أي أعراض مصاحبة.
أسباب الإسهال عند الاطفال
توجد العديد من الأسباب التي تسبب وجود مشكلة الإسهال عند الاطفال، ومنها :-
• تحسس الطفل لنوع معين من الطعام، فإن هناك العديد من الأطفال الذين يصابوا بحساسية البيض، وفول الصويا، والحليب ومشتقاته وغيرها العديد من الأطعمة الأخرى، لهذا يجب على الأم مراقبه وتنظيم الوجبات التي يتناولها الطفل.
• الإصابة بالتسمم الغذائي، عن طريق تناول أطعمة ملوثه، وفي تلك الحالة يصاحب الإسهال قيء مستمر.
• التعرض للعدوى الفيروسية المعروفة بالفيروس العجلي، التي تسبب التهابات المعدة و الأمعاء.
• التعرض للإصابة بعدوى السالمونيلا.
• تناول الطفل للأدوية ومنها المضادات الحيوية والملينات بصورة كبيرة أو إعطائها للطفل بدون استشارة الطبيب المختص قد يسبب الإسهال.
• ومن أكثر الأسباب التي تعمل على الإصابة بالإسهال عند الاطفال هو إصابة الطفل بمرض حساسية القمح، فهي تسبب الضرر للأمعاء، ويحفز هذا المرض عند تناول الطفل بكثرة لبروتين الجلوتين الذي يوجد في الخبز والمعكرونة والكيك وغيرها.
• إصابة الطفل بالقولون العصبي، قد تسبب الإصابة بالإسهال.
• إصابة الطفل بداء الأمعاء الالتهابي مثل الإصابة بمرض القولون التقرحي أو مرض الكرون.
حليب للرضع لا يسبب امساك
توجد العديد من أنواع الحليب الخاص بالرضع المنتشرة في الأسواق والصيدليات ويحتوي كل نوع من تلك الأنواع على مكونات غذائية مختلفة تعمل عمل لبن الأم، وتحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون وغيرها من المكونات المفيدة للطفل، ومن افضل حليب للرضع لا يسبب امساك:
• حليب Similac، يحتوي هذا الحليب على الأوميجا ثري، كما أنه خالي من الجلوتين، ولا يسبب المغص والانتفاخ والإمساك كما أنه سهل الهضم، وبالتالي هو مناسب للأطفال الذين يعانون من مشكلة المعدة الحساسة.
• حليب Enfagrow، يحتوي هذا الحليب على فيتامين د والكالسيوم والعديد من المعادن والفيتامينات التي تقوي من صحة الطفل وتزيد مناعته، كما أنه ينصح به الأطباء للأطفال الذين لا يريدون تناول الطعام الصحي، وبالتالي يساعد على تنظيم عملية الهضم ولا يسبب الانتفاخ أو الإمساك.
• حليب Similac Expert Care NeoSure، يعتبر هذا النوع من حليب الأطفال من أنواع الحليب التي تحتوي على تركيبة غذائية مكثفة من المعادي والفيتامينات المفيدة جدًا لجسم الطفل، وهو مناسب جدًا للأطفال الذين يعانون من مشكلة نقص الوزن، وهو خالي تمامًا من الجلوتين، ولا يسبب مشاكل المعدة.
• حليب Gerber للأطفال، يحتوي هذا الحليب على العديد من البروتينات والمعادن والفيتامينات التي تفيد الجسم، كما أنه ينصح به العديد من الأطباء للاطفال في السنة الأولى من العمر، كما أنه مناسب للأطفال الذين يعانون من المعدة الحساسة.
وفي الغالب ما يحدث الإسهال للعديد من الأسباب، ويعرف الإسهال بأنه خروج البراز بشكل متكرر بحد يفوق الحد الطبيعي على شكل ماء، ويعد الإسهال هو أحد الطرق التي يتبعها الجسم للتخلص من العدوى والجراثيم التي تصيبه.
أنواع الإسهال عند الاطفال
يجب على الأم عند ملاحظة التغير على الطفل أو عند ملاحظة تكرار الإسهال اللجوء فورًا للطبيب لمعرفة أسباب الإسهال، ومن أنواع الإسهال:
• الإسهال الحاد جدًا، ويصاحب هذا الإسهال التعب والغثيان والإرهاق، مع خروج دم مع براز الطفل وارتفاع في درجة حرارة الجسم.
• الإسهال الحاد، يصاحب هذا النوع ارتفاع في درجة الحرارة والغثيان ويصل احيانًا للقيء، مع تغيير في لون البراز.
• الإسهال البسيط، وهو عبارة عن خروج سائل البراز عدة مرات بدون وجود أي أعراض مصاحبة.
أسباب الإسهال عند الاطفال
توجد العديد من الأسباب التي تسبب وجود مشكلة الإسهال عند الاطفال، ومنها :-
• تحسس الطفل لنوع معين من الطعام، فإن هناك العديد من الأطفال الذين يصابوا بحساسية البيض، وفول الصويا، والحليب ومشتقاته وغيرها العديد من الأطعمة الأخرى، لهذا يجب على الأم مراقبه وتنظيم الوجبات التي يتناولها الطفل.
• الإصابة بالتسمم الغذائي، عن طريق تناول أطعمة ملوثه، وفي تلك الحالة يصاحب الإسهال قيء مستمر.
• التعرض للعدوى الفيروسية المعروفة بالفيروس العجلي، التي تسبب التهابات المعدة و الأمعاء.
• التعرض للإصابة بعدوى السالمونيلا.
• تناول الطفل للأدوية ومنها المضادات الحيوية والملينات بصورة كبيرة أو إعطائها للطفل بدون استشارة الطبيب المختص قد يسبب الإسهال.
• ومن أكثر الأسباب التي تعمل على الإصابة بالإسهال عند الاطفال هو إصابة الطفل بمرض حساسية القمح، فهي تسبب الضرر للأمعاء، ويحفز هذا المرض عند تناول الطفل بكثرة لبروتين الجلوتين الذي يوجد في الخبز والمعكرونة والكيك وغيرها.
• إصابة الطفل بالقولون العصبي، قد تسبب الإصابة بالإسهال.
• إصابة الطفل بداء الأمعاء الالتهابي مثل الإصابة بمرض القولون التقرحي أو مرض الكرون.
حليب للرضع لا يسبب امساك
توجد العديد من أنواع الحليب الخاص بالرضع المنتشرة في الأسواق والصيدليات ويحتوي كل نوع من تلك الأنواع على مكونات غذائية مختلفة تعمل عمل لبن الأم، وتحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون وغيرها من المكونات المفيدة للطفل، ومن افضل حليب للرضع لا يسبب امساك:
• حليب Similac، يحتوي هذا الحليب على الأوميجا ثري، كما أنه خالي من الجلوتين، ولا يسبب المغص والانتفاخ والإمساك كما أنه سهل الهضم، وبالتالي هو مناسب للأطفال الذين يعانون من مشكلة المعدة الحساسة.
• حليب Enfagrow، يحتوي هذا الحليب على فيتامين د والكالسيوم والعديد من المعادن والفيتامينات التي تقوي من صحة الطفل وتزيد مناعته، كما أنه ينصح به الأطباء للأطفال الذين لا يريدون تناول الطعام الصحي، وبالتالي يساعد على تنظيم عملية الهضم ولا يسبب الانتفاخ أو الإمساك.
• حليب Similac Expert Care NeoSure، يعتبر هذا النوع من حليب الأطفال من أنواع الحليب التي تحتوي على تركيبة غذائية مكثفة من المعادي والفيتامينات المفيدة جدًا لجسم الطفل، وهو مناسب جدًا للأطفال الذين يعانون من مشكلة نقص الوزن، وهو خالي تمامًا من الجلوتين، ولا يسبب مشاكل المعدة.
• حليب Gerber للأطفال، يحتوي هذا الحليب على العديد من البروتينات والمعادن والفيتامينات التي تفيد الجسم، كما أنه ينصح به العديد من الأطباء للاطفال في السنة الأولى من العمر، كما أنه مناسب للأطفال الذين يعانون من المعدة الحساسة.