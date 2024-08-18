ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كل ما يخص الصدفية
داء الصدفية هو اعتلال جلدي يصيب الرجال والنسـاء في أي عمر
أول ظهور الصدفية يكون في الأغلب على شكل بقع من الجلد كثيفة ولها قشور تظهر على الكوعين أو الركبتين أو أجزاء أخرى من الجسم
وقد تكون فضية أو حمراء اللون
الصدفية تسبب تقشر الجلد في موضع الإصابة
قد تظهر في البداية بعض البقع فيها قشور تسمى رقائق و كثيرا ما تكبر هذه الرقائق بالتدريج ويزداد عددها و في قليل من الحالات تنتشر الصدفية فجأة في جميع أنحاء الجسم
الصدفية نوع من الأمراض الجلدية مزمن
أيّ أنه قد يدوم مدة طويلة وقد يتكرر كثيرا تكثر الإصابة به في الأشخاص في العشرينات و الثلاثينات و الأربعينات من العمر
و نادرا ما تصيب الصدفية أحدا دون الثلاث سنوات من العمر فأكثر الأشخاص الذين يصابون بها تحدث إصابتهم قبل أن يبلغوا الثلاثين سنة
تظهر الإصابة عادة في مواضع الضغط من الجسم مثل الكوعين و الركبتين و مفاصل الأصابع و فروة الرأس و الذراعين و الساقين و الأعضاء التناسلية الخارجية و أظافر أصابع اليدين و الرجلين
تختلف حدة داء الصدفية اختلافاً كبيراً و النمط الأكثر انتشاراً هو ما يصيب أجزاء محددة من الجسم
و ينحصر فيها إلا أنه يتكرر إذا احتد داء الصدفية لدى أحد يصبح احتمال عودته إليه بنسبة واحد من بين كل عشرة أشخاص يظهر أن الصدفية التي تبدأ في سـن مبكر تكون أكثر حدة وثباتاً
الأشخاص المصابون بالصدفية يكونون عادة أصحاء ويشعرون أنهم بخير مع ذلك إذا انتشرت الإصابة في مناطق كبيرة من الجسم قد تعيق مقدرة المصاب على العمل بصورة طبيعية
بقع الجلد السميكة المتقشرة غالباً ما تسبب تشوهاً و تثير الحكة و تكون مؤلمة
إذا كانت الإصابة في الأيدي أو في القدمين قد يصعب على المصاب المشي كما يصعب عليه العمل في أي وظيفة
داء الصدفية يستدعي عناية يومية بالمصاب و تستغرق هذه العناية وقتاً طويلا
لا يمكن التنبؤ بتطورات داء الصدفية إذ أن حدته تشـتد بعض الإحيان لأسباب غير معروفة
و قد تختلف مجريات أمور هذا المرض في كل مصاب
يمر مرضى الصدفية عادة بفترات من الحرج و الإحباط و الاكتئاب بسبب حالتهم
الصدفية مرض ظاهر للعيان لأنه يصيب الجلد
الصدفية ليست إلتهاباً و ليست معدية فهي لا تنتقل من شخص إلى آخر
حــدة مـرض الـصـدفـيـة
تصنف حالات الصدفية بأنها خفيفة ومعتدلة و حادة و ذلك حسـب مساحة الجلد المصاب :
الخفيفة تصيب أقل من 2 بالمئة من الجلد
الصدفية المعتدلة تصيب 2 إلى 10 بالمئة من الجلد
الصدفية الحادة تصيب أكثر من 10 بالمئة من الجلد
قاعدة عامة :
باطن اليد يعادل حوالي واحد بالمئة من مساحة الجلد
الإلتهاب المفصلي الناتج عن الصدفية مرض الصدفية يسبب آلاماً و ورماً في المفاصل في واحد من بين كل عشرة مصابين
تسمى هذه الحالة إلتهاب المفاصل الناتج عن الإصابة بالصدفية و هي حالة قابلة لأن تشتد حدة و تضعف و احتمال تفاقمها مع الوقت و إفضائها إلى الإقعاد أقل من احتمال تفاقم الأنواع الأخرى من مرض المفاصل مثل إلتهاب المفاصل الرثياني
الأشخاص المصابون بالصدفية قد يكونون مصابين أيضاً بأنواع من إلتهاب المفاصل الأكثر انتشاراً و قل ما يصاب المصابون بالتهاب المفاصل بنوع مقعد من أنواع إلتهاب المفاصل الذي يسبب تشوها في المفاصل
حقائق عن الصدفية :
الصدفية تصيب الرجال كما تصيب النساء
كلمة الصدفية مشتقة من كلمة يونانية تعني " يحك " إلا أن الصدفية في الواقع لا تسبب حكة و هي عادة تظهر على شكل بقع سميكة في الجلد لها قشور قد يكون لونها فضي أو أحمر
خلايا الجلد المصاب بالصدفية تتكائر بسرعة تبلغ عدة أضعاف السرعة الطبيعية و لا تعيش سوى ثلاثة أو أربعة أيام
تتراكم الخلايا الميتة على الجلد فتكوّن بقعاً سميكة لها قشور .
الصدفية تصيب أي شخص في أي عمر إلا أنها تنتشر أكثر بين الأشخاص في العشرينات و الثلاثينات و الأربعينات
الصدفية ليست إلتهاباً و ليست معدية فهي لا تنتقل من شخص إلى آخر
تكون الإصابة بالصدفية وراثية في حوالي ثلث الحالات إذا كان والدا الطفل مصابين بالصدفية يكون احتمال اصابته بهذا المرض حواليّ خمســبن بالمائة
إصابة الجلد و تغيّر الجو و الالتهاب و ذردة فعل الأدوية و الضغط النفسي كلها عوامل تسبب تفاقم الصيفية و ازديادها سـوء
قد يسبب إلتهاب الحلق نوعاً من الصدفية يسمى الصدفية القطرانية يكثر انتشاره بين الأطفال
واحد من بين كل عشرة أشخاص مصابين بالصدفية يصاب بنوع من التهاب المفاصل يسمى الالتهاب المفصلي الناتج عن الصدفية
أتمنى أن يفيدكم موضوعي
كل ما يخص الصدفية
داء الصدفية هو اعتلال جلدي يصيب الرجال والنسـاء في أي عمر
أول ظهور الصدفية يكون في الأغلب على شكل بقع من الجلد كثيفة ولها قشور تظهر على الكوعين أو الركبتين أو أجزاء أخرى من الجسم
وقد تكون فضية أو حمراء اللون
الصدفية تسبب تقشر الجلد في موضع الإصابة
قد تظهر في البداية بعض البقع فيها قشور تسمى رقائق و كثيرا ما تكبر هذه الرقائق بالتدريج ويزداد عددها و في قليل من الحالات تنتشر الصدفية فجأة في جميع أنحاء الجسم
الصدفية نوع من الأمراض الجلدية مزمن
أيّ أنه قد يدوم مدة طويلة وقد يتكرر كثيرا تكثر الإصابة به في الأشخاص في العشرينات و الثلاثينات و الأربعينات من العمر
و نادرا ما تصيب الصدفية أحدا دون الثلاث سنوات من العمر فأكثر الأشخاص الذين يصابون بها تحدث إصابتهم قبل أن يبلغوا الثلاثين سنة
تظهر الإصابة عادة في مواضع الضغط من الجسم مثل الكوعين و الركبتين و مفاصل الأصابع و فروة الرأس و الذراعين و الساقين و الأعضاء التناسلية الخارجية و أظافر أصابع اليدين و الرجلين
تختلف حدة داء الصدفية اختلافاً كبيراً و النمط الأكثر انتشاراً هو ما يصيب أجزاء محددة من الجسم
و ينحصر فيها إلا أنه يتكرر إذا احتد داء الصدفية لدى أحد يصبح احتمال عودته إليه بنسبة واحد من بين كل عشرة أشخاص يظهر أن الصدفية التي تبدأ في سـن مبكر تكون أكثر حدة وثباتاً
الأشخاص المصابون بالصدفية يكونون عادة أصحاء ويشعرون أنهم بخير مع ذلك إذا انتشرت الإصابة في مناطق كبيرة من الجسم قد تعيق مقدرة المصاب على العمل بصورة طبيعية
بقع الجلد السميكة المتقشرة غالباً ما تسبب تشوهاً و تثير الحكة و تكون مؤلمة
إذا كانت الإصابة في الأيدي أو في القدمين قد يصعب على المصاب المشي كما يصعب عليه العمل في أي وظيفة
داء الصدفية يستدعي عناية يومية بالمصاب و تستغرق هذه العناية وقتاً طويلا
لا يمكن التنبؤ بتطورات داء الصدفية إذ أن حدته تشـتد بعض الإحيان لأسباب غير معروفة
و قد تختلف مجريات أمور هذا المرض في كل مصاب
يمر مرضى الصدفية عادة بفترات من الحرج و الإحباط و الاكتئاب بسبب حالتهم
الصدفية مرض ظاهر للعيان لأنه يصيب الجلد
الصدفية ليست إلتهاباً و ليست معدية فهي لا تنتقل من شخص إلى آخر
حــدة مـرض الـصـدفـيـة
تصنف حالات الصدفية بأنها خفيفة ومعتدلة و حادة و ذلك حسـب مساحة الجلد المصاب :
الخفيفة تصيب أقل من 2 بالمئة من الجلد
الصدفية المعتدلة تصيب 2 إلى 10 بالمئة من الجلد
الصدفية الحادة تصيب أكثر من 10 بالمئة من الجلد
قاعدة عامة :
باطن اليد يعادل حوالي واحد بالمئة من مساحة الجلد
الإلتهاب المفصلي الناتج عن الصدفية مرض الصدفية يسبب آلاماً و ورماً في المفاصل في واحد من بين كل عشرة مصابين
تسمى هذه الحالة إلتهاب المفاصل الناتج عن الإصابة بالصدفية و هي حالة قابلة لأن تشتد حدة و تضعف و احتمال تفاقمها مع الوقت و إفضائها إلى الإقعاد أقل من احتمال تفاقم الأنواع الأخرى من مرض المفاصل مثل إلتهاب المفاصل الرثياني
الأشخاص المصابون بالصدفية قد يكونون مصابين أيضاً بأنواع من إلتهاب المفاصل الأكثر انتشاراً و قل ما يصاب المصابون بالتهاب المفاصل بنوع مقعد من أنواع إلتهاب المفاصل الذي يسبب تشوها في المفاصل
حقائق عن الصدفية :
الصدفية تصيب الرجال كما تصيب النساء
كلمة الصدفية مشتقة من كلمة يونانية تعني " يحك " إلا أن الصدفية في الواقع لا تسبب حكة و هي عادة تظهر على شكل بقع سميكة في الجلد لها قشور قد يكون لونها فضي أو أحمر
خلايا الجلد المصاب بالصدفية تتكائر بسرعة تبلغ عدة أضعاف السرعة الطبيعية و لا تعيش سوى ثلاثة أو أربعة أيام
تتراكم الخلايا الميتة على الجلد فتكوّن بقعاً سميكة لها قشور .
الصدفية تصيب أي شخص في أي عمر إلا أنها تنتشر أكثر بين الأشخاص في العشرينات و الثلاثينات و الأربعينات
الصدفية ليست إلتهاباً و ليست معدية فهي لا تنتقل من شخص إلى آخر
تكون الإصابة بالصدفية وراثية في حوالي ثلث الحالات إذا كان والدا الطفل مصابين بالصدفية يكون احتمال اصابته بهذا المرض حواليّ خمســبن بالمائة
إصابة الجلد و تغيّر الجو و الالتهاب و ذردة فعل الأدوية و الضغط النفسي كلها عوامل تسبب تفاقم الصيفية و ازديادها سـوء
قد يسبب إلتهاب الحلق نوعاً من الصدفية يسمى الصدفية القطرانية يكثر انتشاره بين الأطفال
واحد من بين كل عشرة أشخاص مصابين بالصدفية يصاب بنوع من التهاب المفاصل يسمى الالتهاب المفصلي الناتج عن الصدفية
أتمنى أن يفيدكم موضوعي