بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أذكار الصباح والمساء

أذكار الصباح والمساء هي الآيات والأذكار والأدعية التي يقولها المسلم صباحا ومساء من كل يوم، فهي تحتوي على مجموعة من التسابيح وادعية الاستيداع والإستعاذة والحمد لله عز وجل، وهي ورد يومي لكل مسلم، تحصن المسلم في يومه كاملا من كل أذى، ويحب على كل مسلم أن يعود نفسه على ملازمة هذه الأذكار، وجعلها جزءا، مهما من يومه، ولهذه الأذكار العظيمة فوائد كبيرة تعود بالخير والمنفعة على المسلم ومن أهمها :

أهمية أذكار الصباح والمساء