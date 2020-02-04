اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أذكار الصباح والمساء
أذكار الصباح والمساء هي الآيات والأذكار والأدعية التي يقولها المسلم صباحا ومساء من كل يوم، فهي تحتوي على مجموعة من التسابيح وادعية الاستيداع والإستعاذة والحمد لله عز وجل، وهي ورد يومي لكل مسلم، تحصن المسلم في يومه كاملا من كل أذى، ويحب على كل مسلم أن يعود نفسه على ملازمة هذه الأذكار، وجعلها جزءا، مهما من يومه، ولهذه الأذكار العظيمة فوائد كبيرة تعود بالخير والمنفعة على المسلم ومن أهمها :
أهمية أذكار الصباح والمساء
تكسب المسلم رضى الله سبحانه وتعالى.
تجلب الرزق للمسلم الملتزم بها.
تريح القلب وتنشر الطمأنينة والراحة النفسية في قلب المسلم.
تطرد الشيطان وتعيذ المسلم منه.
تزيل الهم والغم وتمنح القلب بهجة وسرور وتنير الوجه.
تمنح القلب الإستشعار بعظمة الخالق جل جلاله.
تعيد المسلم إلى الله عزوجل، وتقربه منه جل جلاله.
تقوي خشوع المؤمن، وتورثه الإنابة.
تساعد المسلم في المداومة على الذكر والتسبيح، فالله سبحانه وتعالى يكون بالقرب من المسلم في الشدة،اذا اقترب منه في الرخاء.
تنجي المسلم من عذاب الله عز وجل.
لها فضل كبير من بين العبادات جميعها، وهي من أسهل العبادات على المسلم.
تؤمن العبد من فزع يوم القيامة .
تنير للعبد طريقه في دنياه وآخرته وعند الصراط المستقيم.
تعمل على تطهير اللسان واشغاله بالذكر عن الغيبة والنميمة والقول الفاسد.
تنزل الرحمة والسكينة والراحة والأمان على المسلم وتحفه بالملائكة .
تساعد المسلم في الإبتعاد عن الغفلة عن ذكر الله.
ذكر الله سبحانه وتعالى يعادل أفضل الأعمال من عتق الرقاب والجهاد في سبيل الله جل جلاله، وانفاق المال في سبيله.
تجلب النعنة للمسلم وتبعد عنه النقمة.
تزيل القسوة من قلب المسلم وتلين جانبه، فالذكر شفاء.
الذاكر في معية الله عز وجل وذمته.
تساعد المسلم في المداومة على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التى لا تحصى ولاتعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أذكار الصباح والمساء
أذكار الصباح والمساء هي الآيات والأذكار والأدعية التي يقولها المسلم صباحا ومساء من كل يوم، فهي تحتوي على مجموعة من التسابيح وادعية الاستيداع والإستعاذة والحمد لله عز وجل، وهي ورد يومي لكل مسلم، تحصن المسلم في يومه كاملا من كل أذى، ويحب على كل مسلم أن يعود نفسه على ملازمة هذه الأذكار، وجعلها جزءا، مهما من يومه، ولهذه الأذكار العظيمة فوائد كبيرة تعود بالخير والمنفعة على المسلم ومن أهمها :
أهمية أذكار الصباح والمساء
تكسب المسلم رضى الله سبحانه وتعالى.
تجلب الرزق للمسلم الملتزم بها.
تريح القلب وتنشر الطمأنينة والراحة النفسية في قلب المسلم.
تطرد الشيطان وتعيذ المسلم منه.
تزيل الهم والغم وتمنح القلب بهجة وسرور وتنير الوجه.
تمنح القلب الإستشعار بعظمة الخالق جل جلاله.
تعيد المسلم إلى الله عزوجل، وتقربه منه جل جلاله.
تقوي خشوع المؤمن، وتورثه الإنابة.
تساعد المسلم في المداومة على الذكر والتسبيح، فالله سبحانه وتعالى يكون بالقرب من المسلم في الشدة،اذا اقترب منه في الرخاء.
تنجي المسلم من عذاب الله عز وجل.
لها فضل كبير من بين العبادات جميعها، وهي من أسهل العبادات على المسلم.
تؤمن العبد من فزع يوم القيامة .
تنير للعبد طريقه في دنياه وآخرته وعند الصراط المستقيم.
تعمل على تطهير اللسان واشغاله بالذكر عن الغيبة والنميمة والقول الفاسد.
تنزل الرحمة والسكينة والراحة والأمان على المسلم وتحفه بالملائكة .
تساعد المسلم في الإبتعاد عن الغفلة عن ذكر الله.
ذكر الله سبحانه وتعالى يعادل أفضل الأعمال من عتق الرقاب والجهاد في سبيل الله جل جلاله، وانفاق المال في سبيله.
تجلب النعنة للمسلم وتبعد عنه النقمة.
تزيل القسوة من قلب المسلم وتلين جانبه، فالذكر شفاء.
الذاكر في معية الله عز وجل وذمته.
تساعد المسلم في المداومة على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التى لا تحصى ولاتعد.