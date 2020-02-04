طلب وساطة متوفر 1000 دولار بيتكوين بسعر 180 دج للدولار

B

benkhalil3

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 جويلية 2011
المشاركات
3
النقاط
2
الكمية : 1000 دولار بيتكوين
السعر : 180 دج للدولار

عمولة الوسيط : على المشتري
عمولة التحويل : على المشتري

( في حالة حجز المبلغ كاملا دفعة واحدة ) العمولة تكون مناصفة بيني وبين المشتري


ملاحظة :

1- الأولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
2- يكمن ارسال المبلغ ETH . LTC
3- السعر نهائي غير قابل للتفاوض
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
516
النقاط
31
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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