benkhalil3
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 جويلية 2011
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
الكمية : 1000 دولار بيتكوين
السعر : 180 دج للدولار
عمولة الوسيط : على المشتري
عمولة التحويل : على المشتري
( في حالة حجز المبلغ كاملا دفعة واحدة ) العمولة تكون مناصفة بيني وبين المشتري
ملاحظة :
1- الأولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
2- يكمن ارسال المبلغ ETH . LTC
3- السعر نهائي غير قابل للتفاوض
السعر : 180 دج للدولار
عمولة الوسيط : على المشتري
عمولة التحويل : على المشتري
( في حالة حجز المبلغ كاملا دفعة واحدة ) العمولة تكون مناصفة بيني وبين المشتري
ملاحظة :
1- الأولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
2- يكمن ارسال المبلغ ETH . LTC
3- السعر نهائي غير قابل للتفاوض