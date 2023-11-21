السلام عليكم متوفر 1000 دولار busdالدفع يكون عن طريق ccp او baridimob1 دولار = 227 دجالعمولة يتحملها المشتريالاولوية لمن يحجز المبلغ كاملايرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتيملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكر