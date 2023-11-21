nk abdennour
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 مارس 2018
- المشاركات
- 8
- نقاط التفاعل
- 6
- النقاط
- 8
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- 24 rue daoudi mohamed sidi bel abbes
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم متوفر 1000 دولار busd
الدفع يكون عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 227 دج
العمولة يتحملها المشتري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكر
ا
الدفع يكون عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 227 دج
العمولة يتحملها المشتري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكر
ا