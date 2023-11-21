طلب وساطة طلب بيع 1000 دولار BUSD

N

nk abdennour

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 مارس 2018
المشاركات
8
نقاط التفاعل
6
النقاط
8
العمر
33
محل الإقامة
24 rue daoudi mohamed sidi bel abbes
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 1000 دولار busd
الدفع يكون عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 227 دج
العمولة يتحملها المشتري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكر


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