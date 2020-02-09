السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-لا توجد عمولة في الإرسال
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
المبلغ محجوز للأخ @ihabdk
ملاحظات:
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
المبلغ محجوز للأخ @ihabdk
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-أولوية التعامل مع أصحاب الحسابات القديمة ومن إستقبلو من قبل دون مشاكل
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب
تنبيهات:-أقل مبلغ للبيع 100$
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع