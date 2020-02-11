السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا "

الآية 10 سورة نوح