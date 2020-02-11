اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 🤲

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 2,057
- النقاط
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- الاغواط
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا "
الآية 10 سورة نوح
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في أمان الله
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" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا "
الآية 10 سورة نوح
***************************
****
في أمان الله