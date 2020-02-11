اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 🤲

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,057
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*=*=*
65.gif
*************************
****
" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا "
الآية 10 سورة نوح

https://www.facebook.com/video.php?v=682268842297685

***************************
****
في أمان الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top