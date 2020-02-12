االتجارة الرابحة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,711
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انها التجارة الرابحة
يقول شخص خرجت بعد أدائي لصلاتي، فوقعت عيني قدرا على عين شيخ، وقور طاعن في السن ،فاقتربت منه وقبلت رأسه ،ثم قلت له ادع لي ياعم
فسألني :
هل والدك موجود؟
قلت :نعم
قال :هل والدتك موجودة ؟قلت :نعم
فابتسم ابتسامة ممزوجة بأسى العمر وأحزان الأيام ،ثم قال:
إذن أنت تاجر كبير!!
حافظ على تجارتك ياولدي، فأولادي قد ضيعوا تجارتهم !
احسست بقشعريرة في بدني وهزت في قلبي، فقبلت رأسه ثانية
ثم انصرفت عنه وأنا أتمتم بلساني:
حافظ ياولدي على تجارتك
حافظ ياولدي على تجارتك
تلك حقا هي التجارة الرابحة.
راجعوا تجارتكم مع أمهاتكم وآباءكم قبل فوات الأوان.
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,711
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
الوالدين كما اهتموا بك صغيرا ،اهتم بهم وهم كبار ،هذا مايحتاجونه منك ليس أكثر من الواجب عندما يأمراك بشيئ تلبي ولكن من البر أن تفعل الأمر قبل مايأمراك
بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك فأحسن كتابتها.
 
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