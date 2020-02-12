االتجارة الرابحة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انها التجارة الرابحة

يقول شخص خرجت بعد أدائي لصلاتي، فوقعت عيني قدرا على عين شيخ، وقور طاعن في السن ،فاقتربت منه وقبلت رأسه ،ثم قلت له ادع لي ياعم

فسألني :

هل والدك موجود؟

قلت :نعم

قال :هل والدتك موجودة ؟قلت :نعم

فابتسم ابتسامة ممزوجة بأسى العمر وأحزان الأيام ،ثم قال:

إذن أنت تاجر كبير!!

حافظ على تجارتك ياولدي، فأولادي قد ضيعوا تجارتهم !

احسست بقشعريرة في بدني وهزت في قلبي، فقبلت رأسه ثانية

ثم انصرفت عنه وأنا أتمتم بلساني:

حافظ ياولدي على تجارتك

حافظ ياولدي على تجارتك

تلك حقا هي التجارة الرابحة.

راجعوا تجارتكم مع أمهاتكم وآباءكم قبل فوات الأوان.