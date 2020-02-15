زوجتي لا تطيعني

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,603
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة
و حياكم الله و بياكم
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زوجتي لا تطيعني
جملة تتكرر بصوت خافت بين الاخلاء من الرجال
يقولها الرجل و يهمس خشية ان يسمعها السامعون
و يرددها المتكلمون و تصل الشامتون ليفضحها الفاضحون
فيصبح الرجل علكة في الافواه و يفقد الجاه و الاتجاه

زوجتي لا تطيعني
قد يقولها العاقل من الرجال صاحب العقل الرازن الدي في امر حاله احتار
باحثا عن الحل عند اهل الخبرة و من الرجال الاخيار
طالبا النصيحة و الحل في افضل الافكار

زوجتي لا تطيعني
قضية للنقاش بين ايديكم
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السؤال
لماذا تعصي الزوجة زوجها
اسباب و حلول و احوال و حالات

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