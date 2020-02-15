الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,603
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة
و حياكم الله و بياكم
زوجتي لا تطيعني
جملة تتكرر بصوت خافت بين الاخلاء من الرجال
يقولها الرجل و يهمس خشية ان يسمعها السامعون
و يرددها المتكلمون و تصل الشامتون ليفضحها الفاضحون
فيصبح الرجل علكة في الافواه و يفقد الجاه و الاتجاه
زوجتي لا تطيعني
قد يقولها العاقل من الرجال صاحب العقل الرازن الدي في امر حاله احتار
باحثا عن الحل عند اهل الخبرة و من الرجال الاخيار
طالبا النصيحة و الحل في افضل الافكار
زوجتي لا تطيعني
قضية للنقاش بين ايديكم
السؤال
لماذا تعصي الزوجة زوجها
اسباب و حلول و احوال و حالات
اليكم الخط
السلام عليكم احبتي في اللمة
و حياكم الله و بياكم
زوجتي لا تطيعني
جملة تتكرر بصوت خافت بين الاخلاء من الرجال
يقولها الرجل و يهمس خشية ان يسمعها السامعون
و يرددها المتكلمون و تصل الشامتون ليفضحها الفاضحون
فيصبح الرجل علكة في الافواه و يفقد الجاه و الاتجاه
زوجتي لا تطيعني
قد يقولها العاقل من الرجال صاحب العقل الرازن الدي في امر حاله احتار
باحثا عن الحل عند اهل الخبرة و من الرجال الاخيار
طالبا النصيحة و الحل في افضل الافكار
زوجتي لا تطيعني
قضية للنقاش بين ايديكم
السؤال
لماذا تعصي الزوجة زوجها
اسباب و حلول و احوال و حالات
اليكم الخط