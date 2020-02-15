السلام عليكم احبتي في اللمة

و حياكم الله و بياكم

زوجتي لا تطيعني

جملة تتكرر بصوت خافت بين الاخلاء من الرجال

يقولها الرجل و يهمس خشية ان يسمعها السامعون

و يرددها المتكلمون و تصل الشامتون ليفضحها الفاضحون

فيصبح الرجل علكة في الافواه و يفقد الجاه و الاتجاه

زوجتي لا تطيعني

قد يقولها العاقل من الرجال صاحب العقل الرازن الدي في امر حاله احتار

باحثا عن الحل عند اهل الخبرة و من الرجال الاخيار

طالبا النصيحة و الحل في افضل الافكار

زوجتي لا تطيعني

قضية للنقاش بين ايديكم

السؤال

لماذا تعصي الزوجة زوجها

اسباب و حلول و احوال و حالات