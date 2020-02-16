اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,718
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبت لأربع يغفلون عن أربع
عجبت لمن ابتلى( بغم)، كيف يغفل عن قول
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
والله يقول بعدها
فاستجبنا له ونجيناه من الغم .
عجبت لمن ابتلى (بضر) ،كيف يغفل عن قول
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
والله يقول بعدها
فاستجبنا له وكشفنا مابه من ضر.
عجبت لمن ابتلى (بخوف)، كيف يغفل عن قول
حسبي الله ونعم الوكيل
والله يقول بعدها
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
عجبت لمن ابتلى (بمكر الناس) ،كيف يغفل عن قول
وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد.
والله يقول بعدها
فوقاه الله سيئات مامكروا.
اللهم اجعلنا من الذاكرين ،الشاكرين ولاتجعلنا من الغافلين.
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,718
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
أربع تحل أربع مهمة جدا
الآفة الأولى :
إذا ابتليت بحب الشهوات
الحل :راجع حساباتك مع الصلوات
الدليل :قال تعالى (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات)
الآفة الثانية:
إذا أحسست بالشقاء وعدم التوفيق
الحل:راجع حساباتك مع أمك.
الدليل:قال تعالى (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)
الآفة الثالثة:
إذا شعرت بالضنك والإكتئاب.
الحل:راجع حساباتك مع القرآن
الدليل:قال تعالى(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)
الآفة الرابعة:
إذا أحسست بعدم الثبات على الحق
الحل :راجع حساباتك مع المواعظ
الدليل:قال تعالى(ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا)
 
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