اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبت لأربع يغفلون عن أربع
عجبت لمن ابتلى( بغم)، كيف يغفل عن قول
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
والله يقول بعدها
فاستجبنا له ونجيناه من الغم .
عجبت لمن ابتلى (بضر) ،كيف يغفل عن قول
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
والله يقول بعدها
فاستجبنا له وكشفنا مابه من ضر.
عجبت لمن ابتلى (بخوف)، كيف يغفل عن قول
حسبي الله ونعم الوكيل
والله يقول بعدها
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
عجبت لمن ابتلى (بمكر الناس) ،كيف يغفل عن قول
وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد.
والله يقول بعدها
فوقاه الله سيئات مامكروا.
اللهم اجعلنا من الذاكرين ،الشاكرين ولاتجعلنا من الغافلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبت لأربع يغفلون عن أربع
عجبت لمن ابتلى( بغم)، كيف يغفل عن قول
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
والله يقول بعدها
فاستجبنا له ونجيناه من الغم .
عجبت لمن ابتلى (بضر) ،كيف يغفل عن قول
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
والله يقول بعدها
فاستجبنا له وكشفنا مابه من ضر.
عجبت لمن ابتلى (بخوف)، كيف يغفل عن قول
حسبي الله ونعم الوكيل
والله يقول بعدها
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
عجبت لمن ابتلى (بمكر الناس) ،كيف يغفل عن قول
وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد.
والله يقول بعدها
فوقاه الله سيئات مامكروا.
اللهم اجعلنا من الذاكرين ،الشاكرين ولاتجعلنا من الغافلين.