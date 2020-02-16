اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين ...

أربع تحل أربع مهمة جدا

الآفة الأولى :

إذا ابتليت بحب الشهوات

الحل :راجع حساباتك مع الصلوات

الدليل : قال تعالى (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات)

الآفة الثانية:

إذا أحسست بالشقاء وعدم التوفيق

الحل:راجع حساباتك مع أمك.

الدليل: قال تعالى (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)

الآفة الثالثة:

إذا شعرت بالضنك والإكتئاب.

الحل:راجع حساباتك مع القرآن

الدليل: قال تعالى(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)

الآفة الرابعة:

إذا أحسست بعدم الثبات على الحق

الحل :راجع حساباتك مع المواعظ

الدليل: قال تعالى(ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا)