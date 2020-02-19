السلام عليكم احبتي و حياكم الله و بياكم

أبحث عن زوجة

منذ سنوات و انا أسمع هته الجملة

تعددت الوجوه و تبدلت و بقية هته الجملة تتكرر



يأتيك شاب بفكر معين و توجه خاص و مستوى مادي و اجتماعي و ثقافي مختلف

لكن الطلب لا يتغير و لا يختلف

أبحث عن زوجة



زوجة تختلف فيها الشروط لكن بعضها ثابت تقريبا

الجمال و الدين و الأهل و العقل و الأصل



سؤالي

انت يا أخي أو انت يا أختي



لو يأتيك هذا الطلب

ابحث عن زوجة



هل لديك إمرأة او شابة أو اخت أو نموذج او فكرة

بصفات معينة تقدمينها لهذا الشاب الذي يريد التوجيه



هل عندك الجرأة بتوجيهه الى عائلة ما بلا خوف من العواقب و المشاكل



هل هذا السؤال مسؤولية صعبة و مخيفة

