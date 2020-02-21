algstar
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 40
- النقاط
- 3
- العمر
- 50
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
تحميل جميع مواضيع وحلول البكالوريا من 2008 إلى 2018
شعبة علوم تجريبية (في برنامج واحد)
جديد أسطوانة جديدة وحصرية على (مدونة حلمنا العربي)
تضم جميع مواضيع البكالوريا مع حلولها الوزارية ( النموذجية ) بالتنقيط
إضافة إلى حلول مفصلة خارجية ( من طرف الأساتذة ) للمواد الأساسية لبعض الأعوام
البرنامج يحتوي على المواضيع لجميع الدورات
المواضيع مع الحلول والتنقيط : من 2008 إلى 2018 (جميع الدورات )
الشعبة : علوم تجريبية
إنجاز: كروش خالد
الأسطوانة سهلة جدا للإستخدام وخالية من أي مشكل ولا تحتاج أي تنصيب , تستعمل على الحاسوب
الملفات منظمة ومرتبة بشكل يجعل تصفحها بسيط
اختر السنة الدراسية للبكالوريا لتظهر لك جميع المواد الخاصة بها
ضغطة زر واحدة لمادة معينة تشاهد من خلالها الموضوع مع الحل الخاص بها
اختر رابط واحد فقط من بين الرابطين :
حجم الأسطوانة : 271 Mo
تحميل من هنا
شعبة علوم تجريبية (في برنامج واحد)
جديد أسطوانة جديدة وحصرية على (مدونة حلمنا العربي)
تضم جميع مواضيع البكالوريا مع حلولها الوزارية ( النموذجية ) بالتنقيط
إضافة إلى حلول مفصلة خارجية ( من طرف الأساتذة ) للمواد الأساسية لبعض الأعوام
البرنامج يحتوي على المواضيع لجميع الدورات
المواضيع مع الحلول والتنقيط : من 2008 إلى 2018 (جميع الدورات )
الشعبة : علوم تجريبية
إنجاز: كروش خالد
الأسطوانة سهلة جدا للإستخدام وخالية من أي مشكل ولا تحتاج أي تنصيب , تستعمل على الحاسوب
الملفات منظمة ومرتبة بشكل يجعل تصفحها بسيط
اختر السنة الدراسية للبكالوريا لتظهر لك جميع المواد الخاصة بها
ضغطة زر واحدة لمادة معينة تشاهد من خلالها الموضوع مع الحل الخاص بها
اختر رابط واحد فقط من بين الرابطين :
حجم الأسطوانة : 271 Mo
تحميل من هنا