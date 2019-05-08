مواضيع البكالوريا من 1999 إلى غاية 2018 جميع الشعب و جميع المواد مع الحلول النموذجية احجز مكانا مع الناجحين



السلام عليكم و رحمة الله أعزائي التلاميذ الطلبة أتمنى أن تكونوا بخير وعافية .



لم يبقى الكثير على امتحان البكالوريا الذي يعتبره لكثير من الطلبة أنه امتحان يفصل



في مستقبلهم لا اخوتي لم يسبق لأي احد ان كان مصيره متعلق بالبكالوريا ما هو إلا



امتحان عادي جدا حضر جدا ثم ادخل لقاعة الامتحان على انك ستجتاز امتحان



عادي مثله مثل امتحانات الفصول الأخرى.



أضع بين أيديكم مواضيع من 1999 إلى غاية 2018 مع الحلول النموذجية للتحضير الجيد للبكالوريا .



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