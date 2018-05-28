مواضيع متوقعة لبكالوريا 2018 في مادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبية

yaso ياسمين
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بسم الله الرحمن الرحيم
مدونة التربية و التعليم
المستوى : الثالثة ثانوي
الشعبة : علوم تجريبية
المادة : علوم طبيعية
تحضير مادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبية
هذه بعض المواضيع المنتقاة بعناية لمراجعة جميع وحدات العلوم الطبيعية لأقسام البكالوريا علوم تجريبية. مع التصحيح .
أنصحكم أن تقوموا بمراجعة جيدة لهذه الدروس :
- مرحلة الكيموضوئي و الكيمو حيوي (البناء الضوئي)
- حلقة كالفن cycle de calvin و التحلل السكري
- حلقة كرابسcycle de krebs و مخطط الاستجابة المناعية الخلطية و الخلوية
هاته الوحدات مقترحة بإذن الله في مواضيع البكالوريا بالتوفيق
و الآن اليكم بعض المواضيع و حلولها لمادة العلوم الطبيعية شعبة علوم تجريبية