ادفع وخذ العسل ،انت وضميرك" استراليا

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 2,146
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
**********************
****************************
****
جزائري توقّف ليشتري العسل في طريق ريفي بأستراليا.. شاهد ماذا وجد !
*******************************
****
في أمان الله
**********************
****************************
****
جزائري توقّف ليشتري العسل في طريق ريفي بأستراليا.. شاهد ماذا وجد !
*******************************
****
في أمان الله