ادفع وخذ العسل ،انت وضميرك" استراليا

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,146
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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جزائري توقّف ليشتري العسل في طريق ريفي بأستراليا.. شاهد ماذا وجد !

https://www.facebook.com/video.php?v=598490467549461


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في أمان الله

 
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